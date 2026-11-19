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Крымский мост: движение поездов будет восстановлено с 16:00

Крымский мост: движение поездов будет восстановлено с 16:00 - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост: движение поездов будет восстановлено с 16:00

Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено ориентировочно с 16:00 19 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено ориентировочно с 16:00 19 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Крымский мост в ночь на четверг подвергся новому удару со стороны ВСУ, сообщил ранее Аксенов. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте министерства транспорта Крыма, добавил Аксенов. "Прошу доверять только официальным источникам. У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти с честью из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Крым с Россией навсегда", - подчеркнул он.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского мостаАвтобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мостуТри поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мосту

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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