Крымский мост: движение поездов будет восстановлено с 16:00
Движение поездов по Крымскому мосту будет восстановлено ориентировочно с 16:00 - Аксенов
11:14 19.11.2026 (обновлено: 11:21 19.11.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПассажирский поезд проходящий по Крымскому мосту
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымскому мосту будет возобновлено ориентировочно с 16:00 19 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Крымский мост в ночь на четверг подвергся новому удару со стороны ВСУ, сообщил ранее Аксенов. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.
"Все службы находятся на своих местах и сейчас благодаря героическому труду наших железнодорожников идут работы по восстановлению моста. Ориентировочно движение поездов будет восстановлено с 16:00 сегодняшнего дня", - сказал глава республики в видеообращении в своем канале в МАКС.
Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте министерства транспорта Крыма, добавил Аксенов.
"Прошу доверять только официальным источникам. У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти с честью из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Крым с Россией навсегда", - подчеркнул он.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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