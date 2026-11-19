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Крымчанина осудили на семь лет на попытку убить мать
Крымчанина осудили на семь лет на попытку убить мать - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Крымчанина осудили на семь лет на попытку убить мать
Житель Красногвардейского района Крыма отправится на семь лет в колонию строгого режима за покушение на убийство матери, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T20:54
2026-11-19T20:54
2026-11-19T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района Крыма отправится на семь лет в колонию строгого режима за покушение на убийство матери, сообщили в региональной прокуратуре.В апреле этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и нанес ей не менее пяти ударов ножом.Ранения женщины были квалифицированы как тяжкий вред здоровью с опасностью для жизни. Однако мужчина свою вину признал только частично.Ранее жителя Севастополя объявили в международный розыск за убийство матери, совершенное 13 лет назад. По данным следствия, 8 февраля 2013 года в квартире дома по улице Степаняна между выпившим мужчиной и его 70-летней матерью произошел конфликт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкойУгрожал убить ножницами: в Симферопольском районе осудили мужчинуВ Сочи мужчина зарезал жену и соседа из-за ревности
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РИА Новости Крым
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новости крыма, суд, приговор, крым, красногвардейский район
Крымчанина осудили на семь лет на попытку убить мать
Крымчанина приговорили к семи годам лишения свободы за попытку убить мать