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Крымчанин похитил у знакомого почти 3 миллиона рублей – приговор
Крымчанин похитил у знакомого почти 3 миллиона рублей – приговор - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Крымчанин похитил у знакомого почти 3 миллиона рублей – приговор
В Судаке осужден житель региона за хищение 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T21:07
2026-11-19T21:07
2026-11-19T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке осужден житель региона за хищение 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.При этом, не имея возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства, мужчина потребовал передать ему 4,5 млн рублей, якобы для должностных лиц. Получив 2,7 млн рублей, он присвоил их, распорядившись по собственному усмотрению. Незаконная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками полиции, сообщили в надзорном ведомстве.На автомобили и банковские счета осужденного наложен арест в целях исполнения наказания в виде штрафа, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине захотелось пожить в "приобретенном" доме, обман вскрылся. Общий объем переданных средств составил 3 640 000 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублейАферистка обманула жителей Севастополя и других регионов на 1 млрд рублейВ Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
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судак, происшествия, новости, прокуратура республики крым, приговор, крым, новости крыма
Крымчанин похитил у знакомого почти 3 миллиона рублей – приговор
В Судаке местный житель осужден на пять лет колонии за хищение 2,7 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке осужден житель региона за хищение 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Подсудимый, узнав, что его знакомый намеревается получить земельный участок в городском округе Судак, сообщил последнему заведомо ложные сведения о наличии у него деловых связей в органах власти, с помощью которых он за вознаграждение может помочь в разрешении данного вопроса", – говорится в сообщении.
При этом, не имея возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства, мужчина потребовал передать ему 4,5 млн рублей, якобы для должностных лиц. Получив 2,7 млн рублей, он присвоил их, распорядившись по собственному усмотрению. Незаконная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками полиции, сообщили в надзорном ведомстве.
"Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей", – уточнили в прокуратуре.
На автомобили и банковские счета осужденного наложен арест в целях исполнения наказания в виде штрафа, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине захотелось пожить в "приобретенном" доме, обман вскрылся. Общий объем переданных средств составил 3 640 000 рублей.
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