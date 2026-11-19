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Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России
Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России
Генпрокуратура РФ направила предупреждение компании Wikimedia Foundation (владелец "Википедии") о возможности признания ее деятельности нежелательной в России... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T21:22
2026-11-19T21:22
2026-11-19T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Генпрокуратура РФ направила предупреждение компании Wikimedia Foundation (владелец "Википедии") о возможности признания ее деятельности нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как отметили в Генпрокуратуре, ведомство установило факты ведения Wikimedia Foundation "целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации"."В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации… в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, интернет, генпрокуратура россии, россия, в мире, информация
Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России
Компанию-владельца "Википедии" предупредили о возможном признании ее нежелательной в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Генпрокуратура РФ направила предупреждение компании Wikimedia Foundation (владелец "Википедии") о возможности признания ее деятельности нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как отметили в Генпрокуратуре, ведомство установило факты ведения Wikimedia Foundation "целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации".
"В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации… в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности", - говорится в сообщении.
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