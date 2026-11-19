https://crimea.ria.ru/20261119/kompaniyu-vladeltsa-vikipedii-mogut-priznat-nezhelatelnoy-v-rossii-1161216489.html

Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России

Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Компанию-владельца "Википедии" могут признать нежелательной в России

Генпрокуратура РФ направила предупреждение компании Wikimedia Foundation (владелец "Википедии") о возможности признания ее деятельности нежелательной в России... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T21:22

2026-11-19T21:22

2026-11-19T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Генпрокуратура РФ направила предупреждение компании Wikimedia Foundation (владелец "Википедии") о возможности признания ее деятельности нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как отметили в Генпрокуратуре, ведомство установило факты ведения Wikimedia Foundation "целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации"."В связи с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в адрес Wikimedia Foundation, Inc. предупреждение о возможности признания деятельности данной организации нежелательной на территории Российской Федерации… в случае продолжения ведения деструктивной антироссийской деятельности", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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