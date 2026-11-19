Когда в Крыму перестанет штормить
В Крыму на выходных стихнет ветер и прекратятся дожди
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидаются сильные дожди и штормовой ветер, который днем усилится до 25 м/с. А к выходным погода станет налаживаться. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Сильный ветер и дожди, которые сегодня днем прекратились, снова начнутся ночью и утром 20 ноября. Осадки ожидаются очень сильные, будет очень сильный штормовой ветер. Сейчас уже ветер 20 м/с, а в пятницу днем он усилится до 25 м/с. Будет остановлена паромная переправа, такой скорости ветер, конечно, наносит значительные ущербы", - сказала Любецкая.
При этом, по ее словам, в грядущие выходные погода успокоится.
"21-го ноября тепла будет еще достаточно. В Симферополе днем ожидается +15, ночью +7, 22-го ноября станет прохладнее на два-три градуса. В столице республики днем +9, ночью +6", - уточнила начальник регионального гидрометцентра.
Ранее в Крыму на три дня было объявлено экстренное предупреждение. В частности, ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.
Также сообщалось, что паромы на переправе Керчь-Кавказ 19 ноября ходить не будут.