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Когда в Крыму перестанет штормить

Когда в Крыму перестанет штормить - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Когда в Крыму перестанет штормить

В Крыму в пятницу ожидаются сильные дожди и штормовой ветер, который днем усилится до 25 м/с. А к выходным погода станет налаживаться. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T14:29

2026-11-19T14:29

2026-11-19T14:29

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крымский гидрометцентр

татьяна любецкая

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу ожидаются сильные дожди и штормовой ветер, который днем усилится до 25 м/с. А к выходным погода станет налаживаться. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом, по ее словам, в грядущие выходные погода успокоится.Ранее в Крыму на три дня было объявлено экстренное предупреждение. В частности, ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.Также сообщалось, что паромы на переправе Керчь-Кавказ 19 ноября ходить не будут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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