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КамАЗ смял легковушку в Крыму: пострадали двое детей и водитель
КамАЗ смял легковушку в Крыму: пострадали двое детей и водитель - РИА Новости Крым, 19.11.2026
КамАЗ смял легковушку в Крыму: пострадали двое детей и водитель
В Нижнегорском районе Крыма в столкновении "КамАЗа" и легкового авто пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T13:46
2026-11-19T13:46
2026-11-19T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма в столкновении "КамАЗа" и легкового авто пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.Авария произошла в среду, 18 ноября, около 19:00 на трассе Нижнегорский - Белогорск.По информации прокуратуры Крыма, в результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки (дети 7 и 14 лет) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.По факту аварии проводится проверка, ход которой контролирует надзорное ведомство. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайской районе Крыма водитель грузовика насмерть сбил 57-летнего пешехода, который шел по проезжей части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Севастополе: на пешеходном переходе сбили мужчинуВ Севастополе второй раз за вечер сбили пешехода на "зебре"Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок
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КамАЗ смял легковушку в Крыму: пострадали двое детей и водитель
В Крыму в столкновении КамАЗа и легковушки пострадали двое детей и водитель