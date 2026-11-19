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Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды

Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение о приостановлении запуска морской пассажирской линии "порт Крым – порт Тамань". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T19:22

2026-11-19T19:22

2026-11-19T19:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение о приостановлении запуска морской пассажирской линии "порт Крым – порт Тамань". Об этом сообщил министр транспорта РК Арсений Козловский, его слова приводит пресс-служба ведомства.Министр отметил, что к запуску готовы катера для перевозки пассажиров через Керченский пролив, однако из-за погоды пока сложно представить точное расписание их движения.В минтрансе Крыма уточнили, что актуальную информацию о режиме транспортного сообщения между Крымом и Таманью, который будет меняться в зависимости от погодных условий, пассажиры смогут получить по телефонам горячей линии компании-перевозчика "Гранд сервис Экспресс": 8 800 775-54-53, 8 800 100-54-53.Ранее севастопольском главке МЧС предупредили, что в пятницу, 20 ноября, в регионе ожидается штормовой ветер с порывами до 25 м/с и волны высотой от двух с половиной до 3,5 метров. В Симферополе в этот день тоже будет штормить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму перестанет штормитьКрымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержкиАльтернативные маршруты сообщения с Крымом – актуальная информация

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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