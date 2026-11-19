https://crimea.ria.ru/20261119/kak-boytsy-dnepra-zaschischayut-avtodorogi-zaporozhya-ot-dronov-1161159751.html

Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов

Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов

Подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T07:09

2026-11-19T07:09

2026-11-19T07:09

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

видео

министерство обороны рф

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/12/1161160485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81e0b56156df6698d6ae657c25b9cc06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны при попытках атаковать автотранспорт на дорогах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В зоне ответственности соединений 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" постоянно работают подразделения противодействия беспилотным летательным аппаратам ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве."Это посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы (МОГ) со стрелковым вооружением, боевые расчеты дронов-перехватчиков различного типа, работающие непосредственно с земли и операторы FPV-дронов-перехватчиков, регулярно уничтожающие беспилотники ВСУ", – говорится в сообщении.Все элементы противовоздушной обороны образуют единую систему с целью защиты транспортной инфраструктуры от атак противника. Эффективность работы МОГов подтверждается результативностью их практического боевого применения: ежедневно сбивается множество целей, при попытках атаки на дороги Запорожской области.Он добавил, что высокая результативность достигается за счет постоянных тренировок, слаженности действий, знаний тактико-технических характеристик воздушных целей и постоянной смены позиций.Взаимодействие с постами воздушного наблюдения и радиолокационными станциями позволяет расчетам МОГ максимально оперативно получать данные о маршруте и характере цели и выдвигаться на расчетную точку для перехвата.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области Мобильные огневые группы отряда "БАРС-11" отбивают атаки ВСУ Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф, видео