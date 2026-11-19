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Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов
Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов
Подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T07:09
2026-11-19T07:09
2026-11-19T07:09
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны при попытках атаковать автотранспорт на дорогах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В зоне ответственности соединений 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" постоянно работают подразделения противодействия беспилотным летательным аппаратам ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве."Это посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы (МОГ) со стрелковым вооружением, боевые расчеты дронов-перехватчиков различного типа, работающие непосредственно с земли и операторы FPV-дронов-перехватчиков, регулярно уничтожающие беспилотники ВСУ", – говорится в сообщении.Все элементы противовоздушной обороны образуют единую систему с целью защиты транспортной инфраструктуры от атак противника. Эффективность работы МОГов подтверждается результативностью их практического боевого применения: ежедневно сбивается множество целей, при попытках атаки на дороги Запорожской области.Он добавил, что высокая результативность достигается за счет постоянных тренировок, слаженности действий, знаний тактико-технических характеристик воздушных целей и постоянной смены позиций.Взаимодействие с постами воздушного наблюдения и радиолокационными станциями позволяет расчетам МОГ максимально оперативно получать данные о маршруте и характере цели и выдвигаться на расчетную точку для перехвата.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области Мобильные огневые группы отряда "БАРС-11" отбивают атаки ВСУ Соединения ВДВ ликвидируют "дронов-ждунов" ВСУ в Запорожской области
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф, видео
Как бойцы "Днепра" защищают автодороги Запорожья от дронов
Военные группировки "Днепр" обеспечивают защиту автодорог Запорожья от воздушных угроз
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Подразделения противодействия беспилотникам ВСУ группировки "Днепр" ежедневно уничтожают множество целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны при попытках атаковать автотранспорт на дорогах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В зоне ответственности соединений 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" постоянно работают подразделения противодействия беспилотным летательным аппаратам ВСУ, рассказали в российском военном ведомстве.
"Это посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы (МОГ) со стрелковым вооружением, боевые расчеты дронов-перехватчиков различного типа, работающие непосредственно с земли и операторы FPV-дронов-перехватчиков, регулярно уничтожающие беспилотники ВСУ", – говорится в сообщении.
Все элементы противовоздушной обороны образуют единую систему с целью защиты транспортной инфраструктуры от атак противника. Эффективность работы МОГов подтверждается результативностью их практического боевого применения: ежедневно сбивается множество целей, при попытках атаки на дороги Запорожской области.
"Было замечено, что черная точка передвигается. Орудие сразу же было развернуто, был открыт огонь, машины колонны были остановлены, также водитель, командир нашего расчета, открыл по беспилотнику огонь. Результата не пришлось долго ждать", – рассказал об одном из случаев отражения атаки украинского БПЛА стрелок расчета МОГ с позывным "Фикс".
Он добавил, что высокая результативность достигается за счет постоянных тренировок, слаженности действий, знаний тактико-технических характеристик воздушных целей и постоянной смены позиций.
Взаимодействие с постами воздушного наблюдения и радиолокационными станциями позволяет расчетам МОГ максимально оперативно получать данные о маршруте и характере цели и выдвигаться на расчетную точку для перехвата.
Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы (МОГ) добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили
вражеский дрон-ждун в Запорожской области.
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