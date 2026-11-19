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Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку
Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку
44-летнему жителю города Саки грозит до 10 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровья бывшему приятелю – он сильно избил мужчину. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. 44-летнему жителю города Саки грозит до 10 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровья бывшему приятелю – он сильно избил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД."В дежурную часть территориального органа поступило сообщение о причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы", — говорится в сообщении.Следственным отделом МО МВД России "Сакский" 44-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в ведомстве.Ранее суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известноВ Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собакуКомпания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде
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саки, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, крым
Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку
В Крыму мужчине грозит 10 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью приятеля
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. 44-летнему жителю города Саки грозит до 10 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровья бывшему приятелю – он сильно избил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
"В дежурную часть территориального органа поступило сообщение о причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы", — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили причастность к преступлению 44-летнего местного жителя. Ранее мужчина состоял в приятельских отношениях с потерпевшим, однако впоследствии между ними возникли неприязненные отношения — их причиной стали разногласия на семейной почве. Конфликт перерос в ссору и драку - обвиняемый нанес потерпевшему удар деревянным черенком от лопаты, рассказали в ведомстве.
Следственным отделом МО МВД России "Сакский" 44-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в ведомстве.
Ранее суд в Бахчисарае вынес приговор
55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом.
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