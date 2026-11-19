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Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку

Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Избил черенком от лопаты: в Саках мужчине грозит 10 лет колонии за драку

44-летнему жителю города Саки грозит до 10 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровья бывшему приятелю – он сильно избил мужчину. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T09:55

2026-11-19T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. 44-летнему жителю города Саки грозит до 10 лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровья бывшему приятелю – он сильно избил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД."В дежурную часть территориального органа поступило сообщение о причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы", — говорится в сообщении.Следственным отделом МО МВД России "Сакский" 44-летнему местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавили в ведомстве.Ранее суд в Бахчисарае вынес приговор 55-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения ударил приятеля острым предметом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Одноклассники толпой избили 13-летнего мальчика в Москве - что известноВ Севастополе пьяный мужчина натравил на приятеля собакуКомпания мужчин избила восемь человек и разгромила кафе в Крыму - дело в суде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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