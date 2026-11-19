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Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк
Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк
Из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма на фоне ограничений движения по Крымскому мосту после очередных... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T19:56
2026-11-19T19:56
2026-11-19T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма на фоне ограничений движения по Крымскому мосту после очередных ударов ВСУ. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, сегодня руководство Севастополя и Республики Крым сосредоточены на том, чтобы оперативно обеспечить нормальное функционирование социальной сферы и всей жизнедеятельности регионов, для чего с главой Крыма Сергеем Аксенов они находятся на постоянной связи.Это касается вопросов, связанных как с энергоснабжением, так и с логистикой в условиях ограничения движения по Крымскому мосту после очередных атак ВСУ, отметил он."С точки зрения моста главная задача – это обеспечить альтернативное, адекватное, ритмичное пассажирское сообщение. И, в том числе, возможность личным автотранспортом преодолевать пролив. С этой задачей сегодня Минтранс работает. Организационные вопросы были в основном все завершены сегодня. Но из-за того, что завтра штормовое предупреждение, которое будет до конца дня, по морю пока возможностей нет (переправиться – ред.)", – сказал Развожаев.При этом пассажирские поезда уже запущены в обычном режиме, а минтранс Крыма анонсировал запуск электрички-шаттла, соответствующие работы завершаются, и Севастополь ждет информацию от коллег, чтобы использовать ее в решении своих логистических задач, добавил он.Кроме того, альтернативные варианты транспортного сообщения с Крымом на сегодняшний день под эгидой федеральных ведомств уже максимально проработаны и реализуются, подчеркнул Развожаев.Что касается обеспечения жизненных потребностей города, то Севастополь и Крым уже довольно долго работали в повышенных режимах безопасности после прежних атакак на Крымский мост, поэтому практически все грузы, которые необходимы регионам для жизнеобеспечения, доставляются альтернативными путями, и они сохраняются.Ранее в четверг в Минтрансе Республики Крым поделились актуальной информацией об альтернативных маршрутах сообщения с Крымом.Министр транспорта России Дмитрий Ядров в этот день предупредил, что в случае длительного восстановление Крымского моста после новых ударов ВСУ Минтранс РФ имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды Крымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержкиКрымский мост: когда запустят движение по второму ж/д пути
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михаил развожаев, новости, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, транспорт
Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк
Из Севастополя запустят автобусы до всех переходов из Крыма и в Крым – Развожаев
19:56 19.11.2026 (обновлено: 20:17 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма на фоне ограничений движения по Крымскому мосту после очередных ударов ВСУ. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев подчеркнул, сегодня руководство Севастополя и Республики Крым сосредоточены на том, чтобы оперативно обеспечить нормальное функционирование социальной сферы и всей жизнедеятельности регионов, для чего с главой Крыма Сергеем Аксенов они находятся на постоянной связи.
Это касается вопросов, связанных как с энергоснабжением, так и с логистикой в условиях ограничения движения по Крымскому мосту после очередных атак ВСУ, отметил он.
"С точки зрения моста главная задача – это обеспечить альтернативное, адекватное, ритмичное пассажирское сообщение. И, в том числе, возможность личным автотранспортом преодолевать пролив. С этой задачей сегодня Минтранс работает. Организационные вопросы были в основном все завершены сегодня. Но из-за того, что завтра штормовое предупреждение, которое будет до конца дня, по морю пока возможностей нет (переправиться – ред.)", – сказал Развожаев.
При этом пассажирские поезда уже запущены в обычном режиме, а минтранс Крыма анонсировал запуск электрички-шаттла, соответствующие работы завершаются, и Севастополь ждет информацию от коллег, чтобы использовать ее в решении своих логистических задач, добавил он.
Кроме того, альтернативные варианты транспортного сообщения с Крымом на сегодняшний день под эгидой федеральных ведомств уже максимально проработаны и реализуются, подчеркнул Развожаев.
"Мы со своей стороны постараемся все сделать, чтобы до новых точек транспортного перехода ходили соответствующие автобусы из Севастополя. Ну и, в общем, логистику здесь тоже доработаем", – пообещал губернатор.
Что касается обеспечения жизненных потребностей города, то Севастополь и Крым уже довольно долго работали в повышенных режимах безопасности после прежних атакак на Крымский мост, поэтому практически все грузы, которые необходимы регионам для жизнеобеспечения, доставляются альтернативными путями, и они сохраняются.
"В этом смысле мы какую-то динамику здесь не потеряли. И все, что необходимо, в город доставляется и будет продолжать доставляться", – резюмировал Развожаев.
Ранее в четверг в Минтрансе Республики Крым поделились
актуальной информацией об альтернативных маршрутах сообщения с Крымом.
Министр транспорта России Дмитрий Ядров в этот день предупредил
, что в случае длительного восстановление Крымского моста после новых ударов ВСУ Минтранс РФ имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.
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