https://crimea.ria.ru/20261119/iz-sevastopolya-zapustyat-avtobusy-ko-vsem-marshrutam-iz-kryma-na-materik-1161220350.html

Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк

Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Из Севастополя запустят автобусы ко всем маршрутам из Крыма на материк

Из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма на фоне ограничений движения по Крымскому мосту после очередных... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T19:56

2026-11-19T19:56

2026-11-19T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Из Севастополя запустят автобусы ко всем новым точкам транспортного перехода в Крым и из Крыма на фоне ограничений движения по Крымскому мосту после очередных ударов ВСУ. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, сегодня руководство Севастополя и Республики Крым сосредоточены на том, чтобы оперативно обеспечить нормальное функционирование социальной сферы и всей жизнедеятельности регионов, для чего с главой Крыма Сергеем Аксенов они находятся на постоянной связи.Это касается вопросов, связанных как с энергоснабжением, так и с логистикой в условиях ограничения движения по Крымскому мосту после очередных атак ВСУ, отметил он."С точки зрения моста главная задача – это обеспечить альтернативное, адекватное, ритмичное пассажирское сообщение. И, в том числе, возможность личным автотранспортом преодолевать пролив. С этой задачей сегодня Минтранс работает. Организационные вопросы были в основном все завершены сегодня. Но из-за того, что завтра штормовое предупреждение, которое будет до конца дня, по морю пока возможностей нет (переправиться – ред.)", – сказал Развожаев.При этом пассажирские поезда уже запущены в обычном режиме, а минтранс Крыма анонсировал запуск электрички-шаттла, соответствующие работы завершаются, и Севастополь ждет информацию от коллег, чтобы использовать ее в решении своих логистических задач, добавил он.Кроме того, альтернативные варианты транспортного сообщения с Крымом на сегодняшний день под эгидой федеральных ведомств уже максимально проработаны и реализуются, подчеркнул Развожаев.Что касается обеспечения жизненных потребностей города, то Севастополь и Крым уже довольно долго работали в повышенных режимах безопасности после прежних атакак на Крымский мост, поэтому практически все грузы, которые необходимы регионам для жизнеобеспечения, доставляются альтернативными путями, и они сохраняются.Ранее в четверг в Минтрансе Республики Крым поделились актуальной информацией об альтернативных маршрутах сообщения с Крымом.Министр транспорта России Дмитрий Ядров в этот день предупредил, что в случае длительного восстановление Крымского моста после новых ударов ВСУ Минтранс РФ имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск катеров из Крыма в Тамань приостановили из-за непогоды Крымский мост: все поезда "Таврия" прибыли в Керчь после задержкиКрымский мост: когда запустят движение по второму ж/д пути

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, транспорт