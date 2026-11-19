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Госдума приняла во втором чтении бюджет на трехлетку: что добавили

Госдума приняла во втором чтении бюджет на трехлетку: что добавили - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Госдума приняла во втором чтении бюджет на трехлетку: что добавили

В четверг, 19 ноября, депутаты Государственной Думы приняли проект федерального бюджета на 2027-2029 годы во втором чтении. Третье, окончательное, чтение... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T17:38

2026-11-19T17:38

2026-11-19T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, депутаты Государственной Думы приняли проект федерального бюджета на 2027-2029 годы во втором чтении. Третье, окончательное, чтение планируется 24 ноября, сообщили в Госдуме.По его словам, ко второму чтению к проекту федерального бюджета поступило 817 поправок, 695 было рекомендовано профильным комитетом по бюджету и налогам к принятию. Володин отметил, что впервые при обсуждении бюджета Госдума перешла от первого чтения ко второму со 100-процентной реализацией предложений депутатов.В Госдуме уточнили, что в рамках поправок будет выделено дополнительно почти 9 трлн рублей. В частности, 790 тысяч участников СВО и членов их семей получат поддержку, домохозяйства - социальную газификацию, более 270 тысяч человек смогут получить вакцинацию против вируса папилломы человека. Кроме того, дополнительные средства будут выделены на льготные кредиты для получения высшего образования, на комплексное развитие сельских территорий.При этом в бюджете удалось сохранить дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты, которые пойдут в том числе на поддержку регионов.В конце октября Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В нем заложено финансирование всех социальных обязательств государства перед гражданами.В конце сентября законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов был направлен на рассмотрение Государственной Думы. Согласно документу, в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восходящая траектория: Набиуллина заявила о росте экономики РоссииКак вырастут тарифы на ЖКУ за три года: проект бюджетаМишустин добавил обязанностей вице-премьерам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, бюджет, федеральный бюджет, государственная дума рф, экономика, вячеслав володин