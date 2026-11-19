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Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября
В четверг, 19 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на АЗС "Атан". Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T08:25
2026-11-19T08:25
2026-11-19T08:25
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на АЗС "Атан". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики."Стоимость субсидированного топлива на АЗС, размещенных на интерактивной карте по топливу, не выше 100 рублей за литр", - говорится в сообщении.С 08:00 бензин марки АИ-92 и дизельное топливо будут доступны в сети АЗС "Атан".С 14:00 бензин АИ-92 и АИ-95 можно будет купить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском и Ленинском районах.С 15:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория и в городском округе Ялта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября
В Крыму бензин по социальной цене будут продавать 19 ноября на автозаправках двух сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на АЗС "Атан". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики.
"Стоимость субсидированного топлива на АЗС, размещенных на интерактивной карте
по топливу, не выше 100 рублей за литр", - говорится в сообщении.
С 08:00 бензин марки АИ-92 и дизельное топливо будут доступны в сети АЗС "Атан".
С 14:00 бензин АИ-92 и АИ-95 можно будет купить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском и Ленинском районах.
С 15:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория и в городском округе Ялта.
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