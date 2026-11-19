https://crimea.ria.ru/20261119/gde-v-krymu-zapravitsya-benzinom-po-100-rubley-19-noyabrya-1161186101.html

Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября

Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей 19 ноября

В четверг, 19 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на АЗС "Атан". Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T08:25

2026-11-19T08:25

2026-11-19T08:25

крым

бензин

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, бензин по социальной цене будут продавать в Крыму на автозаправках "Атан" и ТЭС, дизельное топливо – только на АЗС "Атан". Об этом сообщили в республиканском министерстве топлива и энергетики."Стоимость субсидированного топлива на АЗС, размещенных на интерактивной карте по топливу, не выше 100 рублей за литр", - говорится в сообщении.С 08:00 бензин марки АИ-92 и дизельное топливо будут доступны в сети АЗС "Атан".С 14:00 бензин АИ-92 и АИ-95 можно будет купить на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском и Ленинском районах.С 15:00 начнется продажа бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках ТЭС в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Сакском районах, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия, Евпатория и в городском округе Ялта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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