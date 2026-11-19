https://crimea.ria.ru/20261119/evropeyskiy-zagonchik-vo-chto-ssha-khotyat-prevratit-nato-i-v-chem-rol-ukrainy-1161173855.html

Европейский загончик: во что США хотят превратить НАТО и в чем роль Украины

Европейский загончик: во что США хотят превратить НАТО и в чем роль Украины - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Европейский загончик: во что США хотят превратить НАТО и в чем роль Украины

В Белом доме видят Европу будущего вне внешней политики, а в Министерстве обороны США рассматривают "европейский загончик" как новую концепцию НАТО-3 с... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T06:03

2026-11-19T06:03

2026-11-19T06:03

мнения

малек дудаков

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пентагон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Белом доме видят Европу будущего вне внешней политики, а в Министерстве обороны США рассматривают "европейский загончик" как новую концепцию НАТО-3 с формальным участием Америки. Следовательно, присутствие США на европейском континенте будет сокращаться, как и их участие в любых вопросах выстраивания системы безопасности на восточных рубежах Европы и Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, война в Иране пока зашла в тупик, а по Украине идут попытки активизировать переговоры, и этим поспешил воспользоваться главный стратег Пентагона, замминистра обороны США Элбридж Колби, устроив евротур для определения нового вектора движения американской военной машины."Этим Колби и пользуется, чтобы добиться сокращения американского присутствия в Европе. Одну сухопутную бригаду армии США уже удается вытянуть из Германии. В рамках ротации будут стараться кого-то еще вывести из ФРГ и стран Южной Европы", – написал Дудаков в своем канале в МАКС.Встречи европейцев с переговорщиками Белого дома и военными аппаратчиками, среди которых особенно выделяется Колби, проходят на фоне азиатского турне президента США Дональда Трампа, и в этом, по словам политолога, также есть отдельный смысл и символизм.Вес Колби как аппаратчика какое-то время был невелик, так что ему не удалось добиться некоторых промежуточных целей для достижения главной. В частности, пролоббировать отказ от обмена разведданными с Украиной, уточнил политолог. А также избежать авантюры в Иране, которой были сожжены ресурсы Пентагона, сберегавшиеся для конкуренции с Китаем, добавил он.Однако теперь ситуация на внешнем и внутреннем контуре Америки меняется, а вместе с ним и роль Колби в том числе для Европы, на которую США уже перекладывают всякие вопросы, касающиеся системы безопасности на восточных рубежах и Украине, отмечает Дудаков.И хотя в Старом Свете все еще надеются пересидеть аппаратчиков Трампа, дождавшись выборов 2028 года, новая роль Европы теперь уже останется неизменной на долгое время, считает политолог."Развод" в отношениях Америки и Европы начался задолго до Трампа – еще при Обаме. И вряд ли следующий президент США, даже если он будет из демократов, внезапно вернет Европу в центр внимания внешней политики. Поезд уже давно ушел", – резюмировал американист.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шеньчжэне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа готовится воевать с Россией – мнение Народ Трампу отомстил: "мистер Вето" может стать бессильным – американист Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение

сша

европа

украина

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мнения, малек дудаков, сша, нато, европа, пентагон, украина