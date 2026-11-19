https://crimea.ria.ru/20261119/energosnabzhenie-sevastopolya-chto-s-grafikami-podachi-sveta-1161219790.html
Энергоснабжение Севастополя: что с графиками подачи света
Энергоснабжение Севастополя: что с графиками подачи света - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Энергоснабжение Севастополя: что с графиками подачи света
В четверг вечером Севастополю увеличили мощность подачи электроэнергии, в городе пытаются выйти на графики подачи света. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T19:34
2026-11-19T19:34
2026-11-19T19:34
севастополь
новости севастополя
электроэнергия
электричество
электросети
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8cf899275d422ced98f4a5accf0704fa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг вечером Севастополю увеличили мощность подачи электроэнергии, в городе пытаются выйти на графики подачи света. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Пока в городе придерживаются следующего режима очередности:до 20:00 электроэнергия будет у 4-й очереди, остальные частично отключены;с 20:00 до 22:00 будет включена 1-я очередь, остальные очереди частично отключены;с 22:00 до 24:00 свет дадут 2-й очереди, остальные частично отключены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_094cef1c3e498528914348900dadc333.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Энергоснабжение Севастополя: что с графиками подачи света
Севастополю увеличили мощность энергоснабжения и пытаются выйти на график подачи света