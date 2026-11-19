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Джанкойский район Крыма и Бахчисарай обесточены

Джанкойский район Крыма и Бахчисарай обесточены - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Джанкойский район Крыма и Бахчисарай обесточены

В четверг 24 населенных пункта Джанкойского района и Бахчисарай остались без света в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T08:10

2026-11-19T08:10

2026-11-19T08:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг 24 населенных пункта Джанкойского района и Бахчисарай остались без света в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Джанкойском районе электричество отсутствует в населенных пунктах Азовское, Арбузовка, Ближнегородское, Ближнее, Весёлое, Кондратьево, Краснодольное, Ларино, Майское, Находка, Новосельцево, Озёрное, Октябрь, Полевое, Рощино, Рубиновка, Серноводное, Славянка, Советское, Табачное, Тимирязево, Федоровка, Хлебное, Яркое Поле. В Бахчисарае частично нет света в старом городе по стороне Ханского дворца. Кроме того, обесточены села Новоселовское, Северное в Раздольненском районе. Ориентировочное время отключения - три часа, уточнили энергетики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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