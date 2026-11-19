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Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября

Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября

Минтранс Крыма опубликовал на платформе МАКС расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T16:37

2026-11-19T16:37

2026-11-19T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Минтранс Крыма опубликовал на платформе МАКС расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в направлении Керчи из Тамани отправятся:№92 Москва — Симферополь (16:00, прибытие в Керчь-Южную в 16:35), №8 Санкт-Петербург — Симферополь (16:40, прибытие 17:15), №28 Москва — Симферополь (17:57, прибытие 18:32), №6204 Тамань — Керчь (18:37, прибытие 19:27), №6206 Тамань — Керчь (21:22, прибытие 22:17), №6812 Анапа — Керчь (23:22, прибытие 00:17).В направлении Тамани из Керчи отправятся: №6203 Керчь — Тамань (16:35, прибытие 16:52), №6809 Керчь-Южная — Анапа (19:17, прибытие 19:49), №6205 Керчь — Тамань (19:40, прибытие 20:37), №7 Симферополь — Санкт-Петербург (20:42, прибытие 21:17), №91 Симферополь — Москва (22:02, прибытие 22:37) и №27 Симферополь — Москва (22:42, прибытие 23:17).Ранее в четверг сообщалось, что по Крымскому мосту после ремонта по железной дороге отправился первый состав. Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановления Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План восстановления Крымского моста полностью согласован – ХуснуллинРемонт Крымского моста: как обеспечат логистикуОтдельные элементы Крымского моста могут запустить через месяц-два - Хуснуллин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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