https://crimea.ria.ru/20261119/dvizhenie-poezdov-cherez-krymskiy-most-raspisanie-na-19-noyabrya-1161211902.html
Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября
Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября
Минтранс Крыма опубликовал на платформе МАКС расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T16:37
2026-11-19T16:37
2026-11-19T16:37
минтранс крыма
пригородные поезда
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
железные дороги крыма
расписание поездов в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0a/1160103476_0:72:1281:792_1920x0_80_0_0_7922906bb454daaef0ca0a0e09870604.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Минтранс Крыма опубликовал на платформе МАКС расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в направлении Керчи из Тамани отправятся:№92 Москва — Симферополь (16:00, прибытие в Керчь-Южную в 16:35), №8 Санкт-Петербург — Симферополь (16:40, прибытие 17:15), №28 Москва — Симферополь (17:57, прибытие 18:32), №6204 Тамань — Керчь (18:37, прибытие 19:27), №6206 Тамань — Керчь (21:22, прибытие 22:17), №6812 Анапа — Керчь (23:22, прибытие 00:17).В направлении Тамани из Керчи отправятся: №6203 Керчь — Тамань (16:35, прибытие 16:52), №6809 Керчь-Южная — Анапа (19:17, прибытие 19:49), №6205 Керчь — Тамань (19:40, прибытие 20:37), №7 Симферополь — Санкт-Петербург (20:42, прибытие 21:17), №91 Симферополь — Москва (22:02, прибытие 22:37) и №27 Симферополь — Москва (22:42, прибытие 23:17).Ранее в четверг сообщалось, что по Крымскому мосту после ремонта по железной дороге отправился первый состав. Ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановления Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План восстановления Крымского моста полностью согласован – ХуснуллинРемонт Крымского моста: как обеспечат логистикуОтдельные элементы Крымского моста могут запустить через месяц-два - Хуснуллин
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0a/1160103476_64:0:1215:863_1920x0_80_0_0_e438db4689a1fcb05ec68c8dc38acdda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтранс крыма, пригородные поезда, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, расписание поездов в крыму
Движение поездов через Крымский мост: расписание на 19 ноября
Расписание поездов на участке Тамань — Керчь на 19 ноября - Минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Минтранс Крыма опубликовал на платформе МАКС расписание поездов на участке Тамань-Пассажирская — Керчь на 19 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в направлении Керчи из Тамани отправятся:
№92 Москва — Симферополь (16:00, прибытие в Керчь-Южную в 16:35),
№8 Санкт-Петербург — Симферополь (16:40, прибытие 17:15),
№28 Москва — Симферополь (17:57, прибытие 18:32),
№6204 Тамань — Керчь (18:37, прибытие 19:27),
№6206 Тамань — Керчь (21:22, прибытие 22:17),
№6812 Анапа — Керчь (23:22, прибытие 00:17).
В направлении Тамани из Керчи отправятся:
№6203 Керчь — Тамань (16:35, прибытие 16:52),
№6809 Керчь-Южная — Анапа (19:17, прибытие 19:49),
№6205 Керчь — Тамань (19:40, прибытие 20:37),
№7 Симферополь — Санкт-Петербург (20:42, прибытие 21:17),
№91 Симферополь — Москва (22:02, прибытие 22:37) и
№27 Симферополь — Москва (22:42, прибытие 23:17).
"Обратите внимание: время местное. В расписании возможны изменения", — отметили в ведомстве.
Ранее в четверг сообщалось
, что по Крымскому мосту после ремонта по железной дороге отправился первый состав. Ремонтные работы
на железнодорожном пути Крымского моста завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Крымский мост в четверг подвергся очередному удару
со стороны ВСУ.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят
разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал
, что в случае длительного восстановления Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: