Крымский мост: когда запустят движение по второму ж/д пути
Движение на Крымском мосту по второму ж/д пути запустят в ближайшее время
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном вокзале в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Работы по восстановлению движения по второму ж/д пути на Крымском мосту ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Андрея Никитина.
"Работает оперативный штаб в Минтрансе. Эта работа ведется круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений. И в принципе есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время", - ответил Никитин на вопрос РИА Новости.
Никитин добавил, что движение должно быть безопасным. Поэтому движение восстановят в кратчайшие сроки после соответствующего подтверждения инженерами и железнодорожниками.
При этом он отметил, что конкретных прогнозов давать не стоит.
"Нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо", - добавил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто.
В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.