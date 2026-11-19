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Крымский мост: когда запустят движение по второму ж/д пути

Крымский мост: когда запустят движение по второму ж/д пути - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Крымский мост: когда запустят движение по второму ж/д пути

Работы по восстановлению движения по второму ж/д пути на Крымском мосту ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T18:22

2026-11-19T18:22

2026-11-19T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Работы по восстановлению движения по второму ж/д пути на Крымском мосту ведутся круглосуточно, они могут завершиться в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Андрея Никитина.Никитин добавил, что движение должно быть безопасным. Поэтому движение восстановят в кратчайшие сроки после соответствующего подтверждения инженерами и железнодорожниками.При этом он отметил, что конкретных прогнозов давать не стоит."Нет задачи сделать быстро, есть задача сделать хорошо", - добавил вице-премьер.Ранее сообщалось, что ремонтные работы на железнодорожном пути Крымского моста после очередного удара ВСУ завершены, движение по отремонтированному ж/д пути открыто.В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на четверг Крымский мост подвергся новому удару со стороны ВСУ. Движение поездов через транспортный переход было временно остановлено. По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261119/otdelnye-elementy-krymskogo-mosta-mogut-zapustit-cherez-mesyats-dva---khusnullin-1161194927.html

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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