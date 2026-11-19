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Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста
Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста
В Краснодарском крае, на станции "Тамань-пассажирская" из-за приостановки движения по Крымскому мосту стоят два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T10:25
2026-11-19T10:25
2026-11-19T10:45
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае, на станции "Тамань-пассажирская" из-за приостановки движения по Крымскому мосту стоят два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональный Оперштаб.Отмечается, что пассажиры поездов из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечены всем необходимым. Еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции."Пассажиры, ожидающие электричку на станции "Тамань-пассажирская", также обеспечены водой, горячим питанием. В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи", - подчеркнули в оперштабе.Ранее сообщалось, что три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мостуКрымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУМеры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили
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логистика, крым, атаки всу на крымский мост, поезд, тамань, новости
Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста
Два поезда сообщением в Крым стоят на станции в Тамани из-за перекрытого Крымского моста
10:25 19.11.2026 (обновлено: 10:45 19.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае, на станции "Тамань-пассажирская" из-за приостановки движения по Крымскому мосту стоят два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональный Оперштаб.
"Из-за приостановки движения поездов по Крымскому мосту на ж/д станции "Тамань-пассажирская" находятся два состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры поездов из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечены всем необходимым. Еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции.
"Пассажиры, ожидающие электричку на станции "Тамань-пассажирская", также обеспечены водой, горячим питанием. В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи", - подчеркнули в оперштабе.
Ранее сообщалось, что три поезда "Таврия" задерживаются
в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост
в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева
– в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение
автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы
, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября
движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов
по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно
о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм
.
В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту
. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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