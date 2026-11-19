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Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста

Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Два поезда в Крым стоят в Тамани из-за закрытого Крымского моста

В Краснодарском крае, на станции "Тамань-пассажирская" из-за приостановки движения по Крымскому мосту стоят два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T10:25

2026-11-19T10:25

2026-11-19T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае, на станции "Тамань-пассажирская" из-за приостановки движения по Крымскому мосту стоят два состава – из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональный Оперштаб.Отмечается, что пассажиры поездов из Москвы и Санкт-Петербурга обеспечены всем необходимым. Еще один состав, следовавший в направлении Крымского моста, задержан на другой станции."Пассажиры, ожидающие электричку на станции "Тамань-пассажирская", также обеспечены водой, горячим питанием. В пунктах обогрева работают волонтеры, дежурит машина скорой помощи", - подчеркнули в оперштабе.Ранее сообщалось, что три поезда "Таврия" задерживаются в пути на полуостров в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту после новой атаки ВСУ.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мостуКрымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУМеры безопасности на ж/д станции "Тамань-пассажирская" усилили

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, крым, атаки всу на крымский мост, поезд, тамань, новости