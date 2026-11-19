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Число раненных при атаке ВСУ на Курск выросло до 11 человек

Число раненных при атаке ВСУ на Курск выросло до 11 человек - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Число раненных при атаке ВСУ на Курск выросло до 11 человек

До 11 человек выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T13:00

2026-11-19T13:00

2026-11-19T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. До 11 человек выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Изначально было известно о девяти пострадавших. Среди них был 12-летний ребенок, которого завалило обломками дома. В центре города после падения обломков от взрывной волны повреждены многоэтажка и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.Сейчас продолжается оценка причиненного в результате атаки ущерба, уточнил губернатор."Жители ранены, гражданская инфраструктура серьезно пострадала. Поблизости нет никаких объектов, представляющих военный интерес", - резюмировал Хинштейн.В ночь на 18 ноября в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов.Кроме того, осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека пострадали в результате украинской атаки на АдыгеюВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человекаЖертвами обстрелов ВСУ за неделю стали 64 россиянина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, атаки всу, происшествия, новости, новости сво