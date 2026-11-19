Число раненных при атаке ВСУ на Курск выросло до 11 человек
Число пострадавших при атаке ВСУ на Курск выросло до 11 человек – Хинштейн
© Telegram Александр ХинштейнПоследствия атаки ВСУ на Курск
© Telegram Александр Хинштейн
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. До 11 человек выросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.
Изначально было известно о девяти пострадавших. Среди них был 12-летний ребенок, которого завалило обломками дома. В центре города после падения обломков от взрывной волны повреждены многоэтажка и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.
© Telegram Александр ХинштейнПоследствия атаки ВСУ на Курск
© Telegram Александр Хинштейн
Последствия атаки ВСУ на Курск
"В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе. К счастью, у всех пострадавших травмы несерьезные", - написал Хинштейн.
Сейчас продолжается оценка причиненного в результате атаки ущерба, уточнил губернатор.
© Telegram Александр ХинштейнПоследствия атаки ВСУ на Курск
© Telegram Александр Хинштейн
Последствия атаки ВСУ на Курск
"Жители ранены, гражданская инфраструктура серьезно пострадала. Поблизости нет никаких объектов, представляющих военный интерес", - резюмировал Хинштейн.
В ночь на 18 ноября в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов.
© Telegram Александр ХинштейнПоследствия атаки ВСУ на Курск
© Telegram Александр Хинштейн
Последствия атаки ВСУ на Курск
Кроме того, осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов при атаке на Татарстан, а также резервуары для хранения нефти.
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