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Четыре города и пять районов Крыма обесточены

Четыре города и пять районов Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Четыре города и пять районов Крыма обесточены

Четыре города и пять районов Крыма с утра четверга, 19 ноября, остаются без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T09:37

2026-11-19T09:37

2026-11-19T09:37

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Четыре города и пять районов Крыма с утра четверга, 19 ноября, остаются без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах", - говорится в сообщении.В частности, в Джанкойском районе обесточены 24 населенных пункта: Азовское, Арбузовка, Ближнегородское, Ближнее, Веселое, Кондратьево, Краснодольное, Ларино, Майское, Находка, Новосельцево, Озерное, Октябрь, Полевое, Рощино, Рубиновка, Серноводное, Славянка, Советское, Табачное, Тимирязево, Федоровка, Хлебное, Яркое Поле.В Раздольненском районе ограничена подача электроэнергии в Новоселовском и Северном. Ориентировочно с 12:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение в Нижнегорском районе.Частично без света остались Бахчисарай (старый город, 5-й и 6-й микрорайоны, район Парка миниатюр) и Бахчисарайский район (Аромат, Соколиное, Счастливое, Голубинка, Путиловка, Богатое Ущелье, Новополье, Зеленое, Плотинное, Солнечноселье, Богатырь, Нагорное, Нижняя Голубинка, Высокое, Многоречье, Поляна, Залесное, Ходжа Сала, Танковое, Куйбышево, Малое Садовое, Большое Садовое, Новоульяновка, Красный Мак, Холмовка).Также отсутствует подача электроэнергии в город Саки (центр, район больницы) и Сакский район (Ильинка, Сизовка, Приветное, Штормовое, Поповка, Витино, Молочное, Суворовское, Победное, Лиманное, Каменоломня, Известковое).Частично обесточен Ленинский район. Свет пропал в населенных пунктах Семеновка, Заводское, Мысовое (СНТ), Ленино.Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе Керчь. Без света остаются Вокзальное шоссе, районы хлебозавода и бывшего молокозавода.В Евпатории свет пропал на площади Металлистов, проспекте Победы, а также на более чем 60 улицах и переулках.В Алуште с 12:00 и до 15:00 на территории всего муниципального образования, за исключением населенных пунктов от Малого Маяка до Партенита, планируется временное отключение электроснабжения в связи с завершением ремонтных работ на высоковольтных линиях.По данным предприятия, свет в обесточенные города и районы Крыма планируется вернуть в течение трех-четырех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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