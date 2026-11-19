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Чего ожидать от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпином

Чего ожидать от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Чего ожидать от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпином

Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэнчжене может быть результативной с точки зрения нахождения некоторых точек соприкосновения, но... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T11:01

2026-11-19T11:01

2026-11-19T11:07

мнения

александр бедрицкий

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

политика

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

дональд трамп

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэнчжене может быть результативной с точки зрения нахождения некоторых точек соприкосновения, но судьбоносной с точки зрения формирования нового мирового порядка она не будет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Как пояснил политолог, Ялтинская конференция 1945 года была конференцией союзников-победителей, которые делили мир за счет побежденной стороны. Ни одно из этих условий сейчас невыполнимо, поскольку нет ни союзников, ни победителей, ни побежденной стороны."Ялта" была конференцией тех, которые могли бы повлиять на судьбы всего мира в дальнейшем, влияние которых учитывалось всеми другими государствами. Сейчас кто-то может этим похвастаться? Никто, даже США не могут", - добавил Бедрицкий.По мнению аналитика, нынешняя ситуация больше напоминает обстановку накануне заключения Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне в Священной Римской империи (1618-1648 годы)."Стороны конфликта к тому времени полностью исчерпали свой потенциал для продолжения войны и решили договориться. Был новый мировой порядок тогда создан? Да, был. Священная Римская империя ушла на второй план, а на первый вышли национальные государства. Но нынешняя встреча в Шэнчжэне – это и близко не "Ялта", - подытожил Бедрицкий.19 ноября на полях саммита АТЭС состоится встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Москва не исключала, что в ходе переговоров могут затронуть и тему Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Трампа продлилась около часа: что обсудили Путин на АТЭС – главные заявления На Деловом саммите АТЭС принят итоговый документ: что в него вошло

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр бедрицкий, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), политика, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, дональд трамп, си цзиньпин (председатель кнр)