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Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России
Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T09:17
2026-11-19T09:17
2026-11-19T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в четверг. Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан.Накануне днем средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу
Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России
Силы ПВО сбили за ночь над территорией России 53 вражеских беспилотника