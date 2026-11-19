https://crimea.ria.ru/20261119/bolee-polusotni-vrazheskikh-bpla-sbili-nad-territoriey-rossii-1161187188.html

Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России

Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Более полусотни вражеских БПЛА сбили над территорией России

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T09:17

2026-11-19T09:17

2026-11-19T09:17

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ в четверг. Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан.Накануне днем средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский беспилотник над Азовским морем и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу