https://crimea.ria.ru/20261119/bogi-voyny-v-rossii-otmechayut-den-raketnykh-voysk-i-artillerii--video-1161174528.html

Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии – видео

Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии – видео - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Боги войны: в России отмечают День ракетных войск и артиллерии – видео

Ежегодно 19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Это профессиональный праздник действующих военнослужащих данного рода войск, а также... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T18:10

2026-11-19T18:10

2026-11-19T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ежегодно 19 ноября в России отмечают День ракетных войск и артиллерии. Это профессиональный праздник действующих военнослужащих данного рода войск, а также ветеранов, конструкторов и работников оборонных заводов, проектирующих и создающих артиллерийские и ракетные системы.Официально праздник был установлен в 2006 году указом президента РФ. Дата была выбрана неслучайно. 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом в ходе знаменитой операции "Уран". Она закончилась окружением гитлеровских войск и их союзников и полным разгромом противника. Именно тогда в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом в пользу СССР.Операция "Уран" началась с мощной артиллерийской подготовки, которая продолжалась 1 час 20 минут. В результате враг понес значительные потери. Были нарушены линии связи, уничтожены склады боеприпасов и передовые наблюдательные пункты.В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР объявил 19 ноября Днем артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.Современные военные конфликты происходят при активном использовании артиллерии (пушек, гаубиц, реактивных систем залпового огня, минометов, зенитных систем) и различного ракетного вооружения. За сокрушительную мощь и дальность применения артиллерию давно называют "богом войны". Ракетчики и артиллеристы играют одну из основных ролей в огневом поражении противника при общевойсковых операциях. Их основные задачи: завоевание и удержание огневого превосходства над противником; поражение живой силы и техники; дезорганизация систем управления войсками и оружием, разведки и радиоэлектронной борьбы противника; разрушение долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры.Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.В зоне специальной военной операции российские войска активно применяют на фронте различные артиллерийские системы: РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч", новейшие "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", самоходные минометы "Тюльпан", самоходные гаубицы "Мста-С", самоходная пушка "Гиацинт-С", самоходные гаубицы "Акация", "Мальва" и "Гвоздика" и другие.Отечественные ракетные системы по праву считаются одними из лучших в мире. В их числе высокоточные крылатые ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", гиперзвуковые комплексы "Кинжал" и "Циркон".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, артиллерия, вооруженные силы россии, видео, россия, армия и флот