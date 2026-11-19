https://crimea.ria.ru/20261119/avtobusnye-reysy-iz-kryma-otmeneny-iz-za-ostanovki-dvizheniya-na-krymskom-mostu-1161188978.html

Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мосту

Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мосту

Все автобусные маршруты из Крыма на материк, о которых было объявлено накануне, пока отменены. Пассажиры могут сдать билеты без комиссии, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T10:18

2026-11-19T10:18

2026-11-19T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Все автобусные маршруты из Крыма на материк, о которых было объявлено накануне, пока отменены. Пассажиры могут сдать билеты без комиссии, сообщили РИА Новости Крым на горячей линии "Крымавтотранса".Он отметил, что со вчерашнего дня определенное количество билетов на автобусы было продано, рейсы готовили к отправке. Точное количество проданных билетов назвать не смогли. Теперь пассажиры могут сдать билеты, им обещают полный возврат суммы, без удержаний.На вопрос о том, планируются ли автобусные рейсы по трассе "Новороссия" через новые регионы России, на горячей линии ответили: "Пока информации нет".Ранее было объявлено, что с 19 ноября из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Продажа билетов на автобусы осуществлялась от начального до конечного пункта. При этом пассажиров планировалось подвозить до железнодорожной станции Керчи, где они пересаживались на пригородные поезда в Тамань, а оттуда забирать на автобусах, которые проследовали бы до конечного пункта назначения. Билеты на пригородные поезда пассажирам предлагалось покупать отдельно.До этого добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе было возможно, однако логистика усложнилась после атак на Крымский мост.Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас – что происходит после нового удара ВСУТри поезда в Крым задерживаются в пути после новой атаки ВСУ по Крымскому мостуПринимаются все меры для надежной логистики жителей Крыма - Никитин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, автобус, автобусное сообщение, логистика, атаки всу на крымский мост, транспорт, "крымавтотранс"