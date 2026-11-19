Автобусные рейсы из Крыма отменены из-за остановки движения на Крымском мосту
После новой атаки на Крымский мост объявленные накануне автобусные рейсы из Крыма отменили
© РИА Новости КрымАвтовокзал в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Все автобусные маршруты из Крыма на материк, о которых было объявлено накануне, пока отменены. Пассажиры могут сдать билеты без комиссии, сообщили РИА Новости Крым на горячей линии "Крымавтотранса".
"Пока все закрыто, рейсы отменены", - рассказал диспетчер.
Он отметил, что со вчерашнего дня определенное количество билетов на автобусы было продано, рейсы готовили к отправке. Точное количество проданных билетов назвать не смогли. Теперь пассажиры могут сдать билеты, им обещают полный возврат суммы, без удержаний.
На вопрос о том, планируются ли автобусные рейсы по трассе "Новороссия" через новые регионы России, на горячей линии ответили: "Пока информации нет".
Ранее было объявлено, что с 19 ноября из Крыма возобновляются автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссию. Продажа билетов на автобусы осуществлялась от начального до конечного пункта. При этом пассажиров планировалось подвозить до железнодорожной станции Керчи, где они пересаживались на пригородные поезда в Тамань, а оттуда забирать на автобусах, которые проследовали бы до конечного пункта назначения. Билеты на пригородные поезда пассажирам предлагалось покупать отдельно.
До этого добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе было возможно, однако логистика усложнилась после атак на Крымский мост.
Атаки на Крымский мост
ВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части нет.
Вечером 18 ноября стало известно о возобновлении рейсов в пять городов России и Белоруссию с использованием автобусов и пассажирских поездов. Работа Керченской переправы зависит от погодных условий. В четверг в проливе ожидается шторм.
В ночь на 19 ноября ВСУ нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение поездов по мостовому переходу остановлено. Пострадавших в результате атаки нет.
По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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