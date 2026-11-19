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Армия России поразила еще один сухогруз в Черном море
Армия России поразила еще один сухогруз в Черном море - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Армия России поразила еще один сухогруз в Черном море
В четверг днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T19:09
2026-11-19T19:09
2026-11-19T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В четверг днем в акватории Черного моря армия России поразила судно, доставлявшее на Украину военное имущество, сообщили в Минобороны РФ.Российская армия днем в четверг нанесла удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, одесса, вооруженные силы россии, удары по украине
Армия России поразила еще один сухогруз в Черном море
ВС РФ поразили в Черном море еще один сухогруз с грузами для ВСУ