https://crimea.ria.ru/20261119/alternativnye-marshruty-soobscheniya-s-krymom---aktualnaya-informatsiya-1161211307.html
Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация
Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация - РИА Новости Крым, 19.11.2026
Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация
Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом. Об этом сообщили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T16:15
2026-11-19T16:15
2026-11-19T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом. Об этом сообщили в Минтрансе РК.С информацией об альтернативном маршруте можно также ознакомиться на официальном сайте Минтранса России. Чат— сухопутный путь в Крым.Морское сообщение пока недоступно - паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.По данным Росгидромета штормовое предупреждение сохранится до конца 20 ноября. Утром по порту Керчь ожидается усиление южного ветра 15–20 м/с, порывы до 24 м/с. Высота волн 1,3–1,5 м.Автобусное сообщение — в данный момент осуществляется координация Керченского филиала предприятия "Крымтроллейбус" между автобусами и поездами.В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. На указанных станциях также организована возможность зарядить мобильный телефон. Станции оборудованы санузлами. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.Все внутрикрымские перевозки осуществляются в штатном режиме, добавили в минтрансе.Горячие линии:Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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логистика, новости крыма, крым, транспорт, атаки всу на крымский мост, минтранс крыма
Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация
Минтранс Крыма рассказал об альтернативных маршрутах в республику
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом. Об этом сообщили в Минтрансе РК.
"Автомобильная дорога Р-280 является альтернативным маршрутом объезда автомобильного транспортного перехода "Крымский мост". Сейчас она функционирует в штатном режиме, ограничений по движению не введено. Пункты пропуска: "Армянск", "Джанкой", "Перекоп" работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
С информацией об альтернативном маршруте можно также ознакомиться на официальном сайте
Минтранса России. Чат
— сухопутный путь в Крым.
Морское сообщение пока недоступно - паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.
По данным Росгидромета штормовое предупреждение сохранится до конца 20 ноября. Утром по порту Керчь ожидается усиление южного ветра 15–20 м/с, порывы до 24 м/с. Высота волн 1,3–1,5 м.
Автобусное сообщение — в данный момент осуществляется координация Керченского филиала предприятия "Крымтроллейбус" между автобусами и поездами.
В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. На указанных станциях также организована возможность зарядить мобильный телефон. Станции оборудованы санузлами. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.
Все внутрикрымские перевозки осуществляются в штатном режиме, добавили в минтрансе.
—"Гранд сервис Экспресс" 8 800 775 54 53, 8 800 100 54 53 — по вопросам железнодорожных перевозок в дальнем следовании;
—ЮППК (Южная Пригородная Пассажирская компания) 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39 — по вопросам пригородного сообщения (электрички).
Крымский мост в четверг подвергся очередному удару
со стороны ВСУ.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят
разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.
Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал
, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.
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