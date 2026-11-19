https://crimea.ria.ru/20261119/alternativnye-marshruty-soobscheniya-s-krymom---aktualnaya-informatsiya-1161211307.html

Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация

Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация - РИА Новости Крым, 19.11.2026

Альтернативные маршруты сообщения с Крымом - актуальная информация

Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом. Об этом сообщили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 19.11.2026

2026-11-19T16:15

2026-11-19T16:15

2026-11-19T16:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Для пассажиров и водителей доступны альтернативные маршруты сообщения с Крымом. Об этом сообщили в Минтрансе РК.С информацией об альтернативном маршруте можно также ознакомиться на официальном сайте Минтранса России. Чат— сухопутный путь в Крым.Морское сообщение пока недоступно - паромная переправа стоит из-за непогоды, в поливе действует штормовое предупреждение.По данным Росгидромета штормовое предупреждение сохранится до конца 20 ноября. Утром по порту Керчь ожидается усиление южного ветра 15–20 м/с, порывы до 24 м/с. Высота волн 1,3–1,5 м.Автобусное сообщение — в данный момент осуществляется координация Керченского филиала предприятия "Крымтроллейбус" между автобусами и поездами.В Керчи на станциях "Керчь-Южная", "Керчь-Пассажирская" и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай. На указанных станциях также организована возможность зарядить мобильный телефон. Станции оборудованы санузлами. На станции "Керчь-Южная" расположена комната матери и ребенка.Все внутрикрымские перевозки осуществляются в штатном режиме, добавили в минтрансе.Горячие линии:Крымский мост в четверг подвергся очередному удару со стороны ВСУ.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти оценят разные варианты восстановления Крымского моста, определиться со сроками планируют в течение недели. Он также добавил, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два.Министр транспорта Дмитрий Ядров сообщал, что в случае длительного восстановление Крымского моста после ударов ВСУ Минтранс России имеет задел для сохранения логистики с полуостровом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, новости крыма, крым, транспорт, атаки всу на крымский мост, минтранс крыма