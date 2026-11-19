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33 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России за день
33 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России за день - РИА Новости Крым, 19.11.2026
33 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России за день
Силы и средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости Крым, 19.11.2026
2026-11-19T20:22
2026-11-19T20:22
2026-11-19T20:22
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг."В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных средства над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря" - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым
33 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России за день
33 украинских БПЛА сбиты над Крымом и другими регионами России за день = Минобороны