https://crimea.ria.ru/20261118/zapret-oborota-zemli-s-voinskimi-zakhoroneniyami-chto-zakon-dast-krymu-1161106250.html

Запрет оборота земли с воинскими захоронениями: что закон даст Крыму

Запрет оборота земли с воинскими захоронениями: что закон даст Крыму - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Запрет оборота земли с воинскими захоронениями: что закон даст Крыму

Только с Великой Отечественной войной в Крыму связано более 600 воинских захоронений, а всего их не менее тысячи. Учитывая ценность здешней земли с точки зрения РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T07:29

2026-11-18T07:29

2026-11-18T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Только с Великой Отечественной войной в Крыму связано более 600 воинских захоронений, а всего их не менее тысячи. Учитывая ценность здешней земли с точки зрения развития полуострова и то, как обеспечивается охрана памятников, новый закон, запрещающий оборот земельных участков, где есть могилы воинов, очень важен, так как поможет урегулировать некоторые коллизии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк, доцент кафедры истории России КФУ им. Вернадского Алексей Попов.С 13 ноября вступил в силу закон, который полностью запрещает оборот земельных участков с воинскими захоронениями – все сделки с такой землей будут признаваться ничтожными.Место славы и скорбиПо словам Попова, весь полуостров являлся зоной боевых действий в разные исторические периоды, так что воинскими захоронениями и, соответственно, памятниками, требующими охраны государства, на сегодняшний день считаются все места, где упокоились защищавшие Отечество воины с момента вхождения Крыма в состав Российской империи, уточнил ученый.Историк подчеркивает: только воинских захоронений, связанных с Великой Отечественной войной в Крыму известно и поставлено на учет более 600, всего же таких объектов, появившихся на крымской земле в разное время, насчитывается сегодня около тысячи, добавил Попов."По другим войнам, если брать в масштабах Крыма, их десятки и сотни. Но есть специфика, что это в основном братские захоронения Великой Отечественной войны, потому что там масштаб жертв был совершенно колоссальный. Есть братские могилы, в которых похоронены 5, 10 и даже 12 тысяч человек. Все это фиксируется", – сказал гость эфира.Большинство из них локализованы, то есть расположены в тех районах, где происходили самые напряженные бои в несколько этапов с определенной динамикой. Среди таких мест, в частности, север Крыма, примыкающий к Перекопу и озеру Сиваш, Керченский полуостров, то есть Ленинский район республики, а также Кировский район, район Большой Ялты и Фороса, Бахчисарайский район и, конечно, Севастополь и его окрестности, уточнил историк."Поскольку очень интенсивно велись бои за Севастополь и в ходе его обороны героической, в 1941-1942 году, и в ходе его освобождения. Всегда Севастополь освобождали последним, и это всегда была кульминация боевых действий на полуострове, соответственно, здесь на всей территории есть захоронения", – сказал собеседник.Есть воинские кладбища и непосредственно на территории городов, например, в Симферополе на улице Старозенитной расположено воинское кладбище, на котором упокоились советские воины 51-й и Приморской Армии и моряки Черноморского флота, погибшие в 1941 году при обороне Крыма, а также советские воины 4-го Украинского фронта, крымские партизаны и подпольщики Симферополя, погибшие в 1944-м при освобождении Крыма от нацистских захватчиков, а также бойцы, умершие от ран в симферопольских и крымских военных госпиталях."А в Керчи, например, на улице Мирошника, есть кладбище, которое играет важную роль, потому что там есть базовые захоронения, которые возникли еще во время войны. И туда перезахоранивают найденных поисковиками. Закон об увековечении памяти в том числе регламентирует поисковую деятельность", – сказал историк.Ради памяти и для порядкаРоссийское законодательство имеет большую базу, связанную с законом об увековечении памяти защитников Отечества, который был принят еще в 1993 году, и оно продолжает развиваться, поскольку эта сфера продолжает оставаться в России важной и в духовно-культурном плане, и в практическом, добавил Попов.При этом в Крыму, отметил он, действует свой, региональный, закон о увековечении памяти погибших воинов, который был принят в базовой части в 2015 году, после вхождения Крыма в состав РФ, и теперь в него тоже вносятся изменения.По мнению Попова, несмотря на то, что Крым продолжает развиваться в том числе в сфере строительства, инфраструктуры для туризма и в сельском хозяйстве, обновление законодательства для усиления охраны памятников с установлением более жестких норм в целом оправданное и правильное решение.Прежде всего потому, что мемориальная база таких захоронений за долгие годы работы поисковиков в связке с ведомствами и организациями, которые занимаются охраной памятников, уже создана, отметил Попов."Очень большая и активная работа в этой сфере проводится в Республике Крым и в Севастополе. Десятилетиями шли к упорядочению, и сегодня есть механизм постановки на учет воинских захоронений, они могут являться объектами культурного наследия и на этом основании охраняются, выделяются охранные зоны, составляются паспорта и так далее. И я могу утверждать, что мемориальная база захоронений сформировалась, и она известна", – сказал историк.Тем не менее законодательство в области охраны памятников необходимо и дальше развивать, считает он. В том числе потому, что останки воинов в Крыму продолжают обнаруживать, и воинские захоронения, места которых сегодня четко определены и работа на которых четко регламентирована законодательством, могут расширяться.Совместно и комплексноКроме того, необходимо исключить некоторую двойственность в законодательстве и регламентировать совместную работу ведомств, добавил эксперт.В частности, Министерства культуры, которое отвечает за охрану и неприкосновенность уже существующих памятников, в том числе сотен воинских мемориалов и братских могил, и Министерства обороны, в ведении которого находится работа по захоронение вновь найденных останков бойцов, подчеркнул он.Поэтому очень важно выполнять работу по увековечению памяти героев Отечества комплексно, а не только с точки зрения охраны захоронений. Это и Книги памяти, и вахты памяти, и экскурсии на места боев и к памятникам героев – все это то, что в Крыму делается масштабно и разноаспектно, и так быть должно, подчеркнул Попов."Потому что это абсолютно действенный ресурс для воспитания подрастающего поколения", – объяснил свою позицию эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи перезахоронили останки 96 бойцов Красной армии"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 летНа "Холме Славы" в Ялте появится мемориал участникам СВО

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история, память, алексей попов, крым, россия