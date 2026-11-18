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ЮНЕСКО в докладе умолчала о гибели журналистов России в зоне спецоперации

ЮНЕСКО в докладе умолчала о гибели журналистов России в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2026

ЮНЕСКО в докладе умолчала о гибели журналистов России в зоне спецоперации

Статистика по безопасности журналистов за 2024 – 2025 годы, которую сейчас намерена принять ЮНЕСКО, является неполной ввиду отсутствия в ней информации о гибели РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T11:55

2026-11-18T11:55

2026-11-18T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Статистика по безопасности журналистов за 2024 – 2025 годы, которую сейчас намерена принять ЮНЕСКО, является неполной ввиду отсутствия в ней информации о гибели целого ряда российских журналистов в результате целенаправленных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил секретарь и руководитель международного отдела Союза Журналистов России Тимур Шафир, подчеркнув, что СЖР потребовала у международной организации объяснений и унификации методологи при сборе данных для подобных докладов, которые должны бить гласными и ясными.Союз журналистов России на днях выступил с открытым обращением к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани в связи с публикацией доклада о безопасности журналистов за 2024–2025 годы, не содержащей полных данных о журналистах РФ. В документе СЖР приводит конкретные случаи гибели сотрудников российских СМИ, которые не отражены в официальной статистике, и ставит вопрос о достоверности и прозрачности применяемой методологии. СЖР потребовал разъяснить ситуацию.Для таких докладов ЮНЕСКО, по утверждению самой международной организации, получает информацию о ситуации с обеспечением безопасности журналистов и гибели сотрудников СМИ в разных точках мира из самых разных источников, подчеркнул он."Сведения, которые собирает ЮНЕСКО, поступают от государств, региональных представителей, специализированных наблюдателей, общественных организаций и организаций, занимающихся вопросами защиты журналистов, а также средств массовой информации", – перечислил Шафир.В Российской Федерации это, помимо прочего, Министерство странных РФ и Союз журналистов России. Кроме того, данные в ЮНЕСКО предоставляет Международная европейская федерация журналистов, добавил эксперт.В этой связи совершенно необъяснимым и допустимым является отсутствие в списке сразу нескольких фамилий российских журналистов, погибших в зоне СВО при целенаправленных ударах ВСУ, сказал Шафир.В частности, по его словам, в докладе ЮНЕСКО нет упоминания о российском военкоре Никите Гольдине, который 24 марта 2025 года был в одной группе с погибшими при ударе ВСУ журналистами: крымчанином, корреспондентом "Известий" Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала "Звезда" Андреем Пановым и Александром Сиркели."Гольдин был тяжело ранен и скончался через месяц без двух дней, в апреле. Почему его не учли в этой статистике? Почему журналиста Александра Мартемьянова, который работал в "Известиях" и 4 января 2025 года погиб, нет в этом докладе? Хотя... даже такие, мягко говоря, не самые дружественные нам организации, как Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов, зарегистрированные в Брюсселе по бельгийскому законодательству, обратили внимание на его гибель и потребовали независимого расследования. Наш коллега Семен Еремин, тоже корреспондент "Известий", он погиб раньше, в 2024 году, – Reuters передает информацию о его гибели, подтверждает Союз журналистов – а его в докладе нет", – рассказал Шафир.Он отметил, что отсутствие данных о жертвах из числа российских СМИ можно было бы еще хоть как-то понять, если бы их приводили негосударственные западные организации, европейские или американские, поскольку уже достаточно давно "они в своих исследованиях либо обходят трагедии и проблемы, которые происходят с нашими журналистами, либо придают им совершенно неприсущий им акцент".Все эти вопросы звучат сегодня сегодня особенно остро, если учитывать, что это уже второй по счету доклад ЮНЕСКО, в котором данные о российских журналистах не соответствуют действительности в полной мере, сказал он."Предыдущий доклад ЮНЕСКО, посвященный подтвержденным случаем гибели журналистов, сотрудников СМИ в мире - он был вообще вопиющим", – отметил Шафир.Примечательно при этом, что таких массовых обращений в ЮНЕСКО в связи с подобными "пробелами" в статистике, как из России, больше ниоткуда не поступает, подчеркнул он."Мы специально не занимались проверкой дополнительных критериев, по другим государствам. Но мы видим, что подобного рода протестов и массовых заявлений от сотрудников СМИ, организаций, редакции, от таких структур, как наш союз, ни с одной стороны мира больше не поступает в таком количестве. Это тоже о многом говорит", – заметил Шафир.Если это не целенаправленное сокрытие фактов об убийствах журналистов российских СМИ, каждое из которых требует расследования, а нечто иное, имеющее причины и объяснения, то ЮЕСКО должны их предоставить, чего и потребовали в СЖР, сказал он.СЖР призвал ЮНЕСКО обратить внимание на методологию сбора и отбора данных о журналистах и усовершенствовать ее с учетом всех имеющихся замечаний, приводящих к искажению систематизируемой информации."Мы настаиваем, чтобы ЮНЕСКО сделало ясными и гласными все критерии и их структурировало... И мы настаиваем на том, чтобы процедура подачи данных, заявлений была унифицирована с возможностью обжалования решения о невключении людей", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сми, журналистика, союз журналистов россии, юнеско, новости, мнения, военкоры