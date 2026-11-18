https://crimea.ria.ru/20261118/yunesko-v-doklade-umolchala-o-gibeli-zhurnalistov-rossii-v-zone-spetsoperatsii-1161135561.html
ЮНЕСКО в докладе умолчала о гибели журналистов России в зоне спецоперации
ЮНЕСКО в докладе умолчала о гибели журналистов России в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.11.2026
ЮНЕСКО в докладе умолчала о гибели журналистов России в зоне спецоперации
Статистика по безопасности журналистов за 2024 – 2025 годы, которую сейчас намерена принять ЮНЕСКО, является неполной ввиду отсутствия в ней информации о гибели РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T11:55
2026-11-18T11:55
2026-11-18T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Статистика по безопасности журналистов за 2024 – 2025 годы, которую сейчас намерена принять ЮНЕСКО, является неполной ввиду отсутствия в ней информации о гибели целого ряда российских журналистов в результате целенаправленных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил секретарь и руководитель международного отдела Союза Журналистов России Тимур Шафир, подчеркнув, что СЖР потребовала у международной организации объяснений и унификации методологи при сборе данных для подобных докладов, которые должны бить гласными и ясными.Союз журналистов России на днях выступил с открытым обращением к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани в связи с публикацией доклада о безопасности журналистов за 2024–2025 годы, не содержащей полных данных о журналистах РФ. В документе СЖР приводит конкретные случаи гибели сотрудников российских СМИ, которые не отражены в официальной статистике, и ставит вопрос о достоверности и прозрачности применяемой методологии. СЖР потребовал разъяснить ситуацию.Для таких докладов ЮНЕСКО, по утверждению самой международной организации, получает информацию о ситуации с обеспечением безопасности журналистов и гибели сотрудников СМИ в разных точках мира из самых разных источников, подчеркнул он."Сведения, которые собирает ЮНЕСКО, поступают от государств, региональных представителей, специализированных наблюдателей, общественных организаций и организаций, занимающихся вопросами защиты журналистов, а также средств массовой информации", – перечислил Шафир.В Российской Федерации это, помимо прочего, Министерство странных РФ и Союз журналистов России. Кроме того, данные в ЮНЕСКО предоставляет Международная европейская федерация журналистов, добавил эксперт.В этой связи совершенно необъяснимым и допустимым является отсутствие в списке сразу нескольких фамилий российских журналистов, погибших в зоне СВО при целенаправленных ударах ВСУ, сказал Шафир.В частности, по его словам, в докладе ЮНЕСКО нет упоминания о российском военкоре Никите Гольдине, который 24 марта 2025 года был в одной группе с погибшими при ударе ВСУ журналистами: крымчанином, корреспондентом "Известий" Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала "Звезда" Андреем Пановым и Александром Сиркели."Гольдин был тяжело ранен и скончался через месяц без двух дней, в апреле. Почему его не учли в этой статистике? Почему журналиста Александра Мартемьянова, который работал в "Известиях" и 4 января 2025 года погиб, нет в этом докладе? Хотя... даже такие, мягко говоря, не самые дружественные нам организации, как Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов, зарегистрированные в Брюсселе по бельгийскому законодательству, обратили внимание на его гибель и потребовали независимого расследования. Наш коллега Семен Еремин, тоже корреспондент "Известий", он погиб раньше, в 2024 году, – Reuters передает информацию о его гибели, подтверждает Союз журналистов – а его в докладе нет", – рассказал Шафир.Он отметил, что отсутствие данных о жертвах из числа российских СМИ можно было бы еще хоть как-то понять, если бы их приводили негосударственные западные организации, европейские или американские, поскольку уже достаточно давно "они в своих исследованиях либо обходят трагедии и проблемы, которые происходят с нашими журналистами, либо придают им совершенно неприсущий им акцент".Все эти вопросы звучат сегодня сегодня особенно остро, если учитывать, что это уже второй по счету доклад ЮНЕСКО, в котором данные о российских журналистах не соответствуют действительности в полной мере, сказал он."Предыдущий доклад ЮНЕСКО, посвященный подтвержденным случаем гибели журналистов, сотрудников СМИ в мире - он был вообще вопиющим", – отметил Шафир.Примечательно при этом, что таких массовых обращений в ЮНЕСКО в связи с подобными "пробелами" в статистике, как из России, больше ниоткуда не поступает, подчеркнул он."Мы специально не занимались проверкой дополнительных критериев, по другим государствам. Но мы видим, что подобного рода протестов и массовых заявлений от сотрудников СМИ, организаций, редакции, от таких структур, как наш союз, ни с одной стороны мира больше не поступает в таком количестве. Это тоже о многом говорит", – заметил Шафир.Если это не целенаправленное сокрытие фактов об убийствах журналистов российских СМИ, каждое из которых требует расследования, а нечто иное, имеющее причины и объяснения, то ЮЕСКО должны их предоставить, чего и потребовали в СЖР, сказал он.СЖР призвал ЮНЕСКО обратить внимание на методологию сбора и отбора данных о журналистах и усовершенствовать ее с учетом всех имеющихся замечаний, приводящих к искажению систематизируемой информации."Мы настаиваем, чтобы ЮНЕСКО сделало ясными и гласными все критерии и их структурировало... И мы настаиваем на том, чтобы процедура подачи данных, заявлений была унифицирована с возможностью обжалования решения о невключении людей", – резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев при одобрении Запада начал охоту на российских журналистов - МИД Три года назад погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев – памяти журналиста В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости
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сми, журналистика, союз журналистов россии, юнеско, новости, мнения, военкоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым.
Статистика по безопасности журналистов за 2024 – 2025 годы, которую сейчас намерена принять ЮНЕСКО, является неполной ввиду отсутствия в ней информации о гибели целого ряда российских журналистов в результате целенаправленных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил секретарь и руководитель международного отдела Союза Журналистов России Тимур Шафир, подчеркнув, что СЖР потребовала у международной организации объяснений и унификации методологи при сборе данных для подобных докладов, которые должны бить гласными и ясными.
Союз журналистов России на днях выступил с открытым обращением к генеральному директору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани в связи с публикацией доклада о безопасности журналистов за 2024–2025 годы, не содержащей полных данных о журналистах РФ. В документе СЖР приводит конкретные случаи гибели сотрудников российских СМИ, которые не отражены в официальной статистике, и ставит вопрос о достоверности и прозрачности применяемой методологии. СЖР потребовал разъяснить ситуацию.
"Потому что ситуация выглядит не самой здравой и не самой этичной", – оценил происходящее Шафир.
Для таких докладов ЮНЕСКО, по утверждению самой международной организации, получает информацию о ситуации с обеспечением безопасности журналистов и гибели сотрудников СМИ в разных точках мира из самых разных источников, подчеркнул он.
"Сведения, которые собирает ЮНЕСКО, поступают от государств, региональных представителей, специализированных наблюдателей, общественных организаций и организаций, занимающихся вопросами защиты журналистов, а также средств массовой информации", – перечислил Шафир.
В Российской Федерации это, помимо прочего, Министерство странных РФ и Союз журналистов России. Кроме того, данные в ЮНЕСКО предоставляет Международная европейская федерация журналистов, добавил эксперт.
В этой связи совершенно необъяснимым и допустимым является отсутствие в списке сразу нескольких фамилий российских журналистов, погибших в зоне СВО при целенаправленных ударах ВСУ, сказал Шафир.
В частности, по его словам, в докладе ЮНЕСКО нет упоминания о российском военкоре Никите Гольдине, который 24 марта 2025 года был в одной группе с погибшими при ударе ВСУ журналистами: крымчанином, корреспондентом "Известий" Александром Федорчаком
и его коллегами с телеканала "Звезда" Андреем Пановым и Александром Сиркели
.
"Гольдин был тяжело ранен и скончался через месяц без двух дней, в апреле. Почему его не учли в этой статистике? Почему журналиста Александра Мартемьянова, который работал в "Известиях" и 4 января 2025 года погиб, нет в этом докладе? Хотя... даже такие, мягко говоря, не самые дружественные нам организации, как Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов, зарегистрированные в Брюсселе по бельгийскому законодательству, обратили внимание на его гибель и потребовали независимого расследования. Наш коллега Семен Еремин, тоже корреспондент "Известий", он погиб раньше, в 2024 году, – Reuters передает информацию о его гибели, подтверждает Союз журналистов – а его в докладе нет", – рассказал Шафир.
Он отметил, что отсутствие данных о жертвах из числа российских СМИ можно было бы еще хоть как-то понять, если бы их приводили негосударственные западные организации, европейские или американские, поскольку уже достаточно давно "они в своих исследованиях либо обходят трагедии и проблемы, которые происходят с нашими журналистами, либо придают им совершенно неприсущий им акцент".
"Но это организации, которые могут существовать как общественные объединения или напрямую финансироваться из бюджетов отдельно взятых стран, из Госдепартамента США или каких-то брюссельских средств. Но когда... такая международная структура, как ЮНЕСКО, выдает ошибки, не систематизирует, не уделяет должного внимания тем трагедиям, которые происходят с нашими коллегами, это начинает вызывать определенное недоумение", – заявил Шафир.
Все эти вопросы звучат сегодня сегодня особенно остро, если учитывать, что это уже второй по счету доклад ЮНЕСКО, в котором данные о российских журналистах не соответствуют действительности в полной мере, сказал он.
"Предыдущий доклад ЮНЕСКО, посвященный подтвержденным случаем гибели журналистов, сотрудников СМИ в мире - он был вообще вопиющим", – отметил Шафир.
Примечательно при этом, что таких массовых обращений в ЮНЕСКО в связи с подобными "пробелами" в статистике, как из России, больше ниоткуда не поступает, подчеркнул он.
"Мы специально не занимались проверкой дополнительных критериев, по другим государствам. Но мы видим, что подобного рода протестов и массовых заявлений от сотрудников СМИ, организаций, редакции, от таких структур, как наш союз, ни с одной стороны мира больше не поступает в таком количестве. Это тоже о многом говорит", – заметил Шафир.
Если это не целенаправленное сокрытие фактов об убийствах журналистов российских СМИ, каждое из которых требует расследования, а нечто иное, имеющее причины и объяснения, то ЮЕСКО должны их предоставить, чего и потребовали в СЖР, сказал он.
"Объясните все конкретно... И мы настаиваем на том, что, если даже требуется дополнительное расследование, сделайте графу или таблицу "сообщения о гибели журналистов, находящиеся на проверке". Но пусть это имя там будет указано. Это уже шаг к дальнейшему расследованию и наказанию виновных", – сказал Шафир.
СЖР призвал ЮНЕСКО обратить внимание на методологию сбора и отбора данных о журналистах и усовершенствовать ее с учетом всех имеющихся замечаний, приводящих к искажению систематизируемой информации.
"Мы настаиваем, чтобы ЮНЕСКО сделало ясными и гласными все критерии и их структурировало... И мы настаиваем на том, чтобы процедура подачи данных, заявлений была унифицирована с возможностью обжалования решения о невключении людей", – резюмировал он.
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