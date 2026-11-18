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Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое
Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое
Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Белгородской, Брянской и Курской областях будут увеличены в два раза с 2027 года... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T16:25
2026-11-18T16:25
2026-11-18T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Белгородской, Брянской и Курской областях будут увеличены в два раза с 2027 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства России в среду, сообщает пресс-служба кабмина.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, повышенные выплаты – 2 млн рублей доктору и 1 млн рублей фельдшерам, акушеркам и медсестрам – сейчас предоставляются на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Специалисты будут получать повышенные выплаты при условии, что они будут трудиться на селе, в поселках городского типа либо в городах, где проживают до 50 тысяч человек.На эти цели в проекте федерального бюджета на три следующих года предусмотрено свыше 440 млн рублей."Рассчитываем, что благодаря этой мере в здравоохранение приграничных областей станет привлекаться более 100 сотрудников ежегодно, что, как следствие, поможет улучшить качество обслуживания населения в этих регионах", - подчеркнул Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение "Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму
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земский фельдшер, земский доктор, здравоохранение в россии, курская область, белгородская область, брянская область, новости, правительство россии
Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое
Кабмин увеличит вдвое выплаты для земских врачей и фельдшеров в приграничных регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Белгородской, Брянской и Курской областях будут увеличены в два раза с 2027 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства России в среду, сообщает пресс-служба кабмина.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, повышенные выплаты – 2 млн рублей доктору и 1 млн рублей фельдшерам, акушеркам и медсестрам – сейчас предоставляются на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
"Такая же потребность в кадрах для организаций здравоохранения есть и в Белгородской, Брянской, Курской областях. Поэтому правительством принято решение расширить на эти три субъекта повышенные выплаты для земских врачей и среднего медицинского персонала", - сказал глава правительства.
Специалисты будут получать повышенные выплаты при условии, что они будут трудиться на селе, в поселках городского типа либо в городах, где проживают до 50 тысяч человек.
На эти цели в проекте федерального бюджета на три следующих года предусмотрено свыше 440 млн рублей.
"Рассчитываем, что благодаря этой мере в здравоохранение приграничных областей станет привлекаться более 100 сотрудников ежегодно, что, как следствие, поможет улучшить качество обслуживания населения в этих регионах", - подчеркнул Мишустин.
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