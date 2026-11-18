https://crimea.ria.ru/20261118/vyplaty-zemskim-vracham-i-feldsheram-v-prigraniche-uvelichat-vdvoe-1161170445.html

Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое

Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Выплаты земским врачам и фельдшерам в приграничье увеличат вдвое

Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Белгородской, Брянской и Курской областях будут увеличены в два раза с 2027 года... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T16:25

2026-11-18T16:25

2026-11-18T16:25

земский фельдшер

земский доктор

здравоохранение в россии

курская область

белгородская область

брянская область

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Белгородской, Брянской и Курской областях будут увеличены в два раза с 2027 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства России в среду, сообщает пресс-служба кабмина.Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, повышенные выплаты – 2 млн рублей доктору и 1 млн рублей фельдшерам, акушеркам и медсестрам – сейчас предоставляются на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.Специалисты будут получать повышенные выплаты при условии, что они будут трудиться на селе, в поселках городского типа либо в городах, где проживают до 50 тысяч человек.На эти цели в проекте федерального бюджета на три следующих года предусмотрено свыше 440 млн рублей."Рассчитываем, что благодаря этой мере в здравоохранение приграничных областей станет привлекаться более 100 сотрудников ежегодно, что, как следствие, поможет улучшить качество обслуживания населения в этих регионах", - подчеркнул Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе трудоустроены в одну из больниц 30 молодых врачей России необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнение "Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму

курская область

белгородская область

брянская область

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