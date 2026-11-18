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ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин
ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2026
ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин
Экономика России за три года выросла на 10% и продолжает уверенный рост. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем выступлении на деловом совете... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T06:32
2026-11-18T06:32
2026-11-18T06:59
владимир путин (политик)
россия
ввп (валовый внутренний продукт)
экономика
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Экономика России за три года выросла на 10% и продолжает уверенный рост. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем выступлении на деловом совете АТЭС, который проходит в Китае.Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите АТЭС в Шэньчжэне, глава государства принимает участие в деловом саммите форума. Глава государства утром по местному времени прибыл на площадку форума АТЭС в конгресс-центр "Цяньхай". Российский лидер также добавил, что инфляция в стране находится под контролем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), россия, ввп (валовый внутренний продукт), экономика, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), новости
ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин
ВВП России за три года вырос более чем на десять процентов – Путин
06:32 18.11.2026 (обновлено: 06:59 18.11.2026)