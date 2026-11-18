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ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин

ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин - РИА Новости Крым, 18.11.2026

ВВП России вырос более чем на десять процентов – Путин

Экономика России за три года выросла на 10% и продолжает уверенный рост. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем выступлении на деловом совете... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T06:32

2026-11-18T06:32

2026-11-18T06:59

владимир путин (политик)

россия

ввп (валовый внутренний продукт)

экономика

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Экономика России за три года выросла на 10% и продолжает уверенный рост. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем выступлении на деловом совете АТЭС, который проходит в Китае.Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите АТЭС в Шэньчжэне, глава государства принимает участие в деловом саммите форума. Глава государства утром по местному времени прибыл на площадку форума АТЭС в конгресс-центр "Цяньхай". Российский лидер также добавил, что инфляция в стране находится под контролем. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, ввп (валовый внутренний продукт), экономика, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс), новости