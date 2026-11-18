https://crimea.ria.ru/20261118/vtb-roditeli-otkryvayut-detyam-bankovskie-karty-uzhe-v-8-let-1161175908.html

ВТБ: родители открывают детям банковские карты уже в 8 лет

ВТБ: родители открывают детям банковские карты уже в 8 лет - РИА Новости Крым, 18.11.2026

ВТБ: родители открывают детям банковские карты уже в 8 лет

Почти каждый второй родитель, чей ребенок пользуется банковской картой и онлайн-банком, предоставил ему эти инструменты уже в 8–10 лет, сообщает банк ВТБ,... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T18:08

2026-11-18T18:08

2026-11-18T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Почти каждый второй родитель, чей ребенок пользуется банковской картой и онлайн-банком, предоставил ему эти инструменты уже в 8–10 лет, сообщает банк ВТБ, который провел опрос.Детская банковская карта есть хотя бы у одного ребенка 6–14 лет в 62% опрошенных семей. Среди детей 6–7 лет карта есть у каждого десятого, в 8–10 лет — у каждого пятого, в 11–14 лет — у 38%. Банковским приложением для детей пользуется каждая третья семья с детьми этого возраста.Среди причин, по которым родители дают ребенку карту и онлайн-банк, опрошенные называли возможность самостоятельных покупок (58%), обучение обращению с деньгами (55%) и удобство переводов от родителей (51%). Также упоминались контроль за тратами (39%), психологический комфорт ребенка среди сверстников (35%) и отказ от наличных (33%).Родители 25–34 лет в этой возрастной категории дают карту и доступ в онлайн-банк 6–7-летним детям почти в два раза чаще (48%), чем родители старшего возраста в среднем (28%).За девять месяцев 2026 года дети 6–8 лет совершали в среднем 6 покупок в месяц со средним чеком около 1300 рублей, а дети 9–13 лет — 11 покупок со средним чеком около 2000 рублей. Основные траты обеих групп приходятся на продуктовые магазины, кафе и закусочные; у детей 9–13 лет также заметна доля маркетплейсов — 7% против 2,9% у младшей группы — и общественного транспорта.В опросе ВТБ приняли участие 1000 родителей детей от 6 до 14 лет, респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. Электронный опрос, проведенный в этом году, охватил жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, втб, банковская карта, банк, дети