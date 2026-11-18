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ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека

ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.11.2026

ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека

Четыре мирных жителя ранены в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:40

2026-11-18T08:40

2026-11-18T08:43

кубань

краснодарский край

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Удар ВСУ в ночь на среду пришелся по жилым домам Севрского района.Обломки вражеских БПЛА обнаружили также во дворах частных домов и на улицах по девяти адресам. "В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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