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ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека
ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 18.11.2026
ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека
Четыре мирных жителя ранены в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T08:40
2026-11-18T08:40
2026-11-18T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Удар ВСУ в ночь на среду пришелся по жилым домам Севрского района.Обломки вражеских БПЛА обнаружили также во дворах частных домов и на улицах по девяти адресам. "В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар, общество, новости сво, новости
ВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека
В Краснодарском крае при атаке беспилотников ВСУ пострадали четыре человека
08:40 18.11.2026 (обновлено: 08:43 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Удар ВСУ в ночь на среду пришелся по жилым домам Севрского района.
"В Северском районе при атаке БПЛА пострадали четыре человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях", - говорится в сообщении.
Обломки вражеских БПЛА обнаружили также во дворах частных домов и на улицах по девяти адресам.
"В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля. На местах работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
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