https://crimea.ria.ru/20261118/volgograd-vremenno-pereimenuyut-v-stalingrad-1161170937.html

Волгоград временно "переименуют" в Сталинград

Волгоград временно "переименуют" в Сталинград - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Волгоград временно "переименуют" в Сталинград

В Волгограде на въездах в город временно заменят дорожные знаки. Будут установлены знаки с названием "Сталинград", сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T19:10

2026-11-18T19:10

2026-11-18T19:10

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история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Волгограде на въездах в город временно заменят дорожные знаки. Будут установлены знаки с названием "Сталинград", сообщили в администрации города.Уточняется, что знаки "Сталинград" будут встречать на въездах в областной центр по основным федеральным трассам. 20 ноября дорожные службы произведут обратную замену."В соответствии с решением Волгоградской городской Думы, это героическое имя, навсегда вошедшее в мировую историю как символ доблести советского народа, наш город имеет право носить в особые даты", – подчеркнули в администрации Волгограда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битвеГорода-герои: история почетного звания в инфографикеВ дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"

волгоград

сталинград

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, сталинград, сталинградская битва, память, история, великая отечественная война