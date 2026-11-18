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Волгоград временно "переименуют" в Сталинград
Волгоград временно "переименуют" в Сталинград - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Волгоград временно "переименуют" в Сталинград
В Волгограде на въездах в город временно заменят дорожные знаки. Будут установлены знаки с названием "Сталинград", сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T19:10
2026-11-18T19:10
2026-11-18T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Волгограде на въездах в город временно заменят дорожные знаки. Будут установлены знаки с названием "Сталинград", сообщили в администрации города.Уточняется, что знаки "Сталинград" будут встречать на въездах в областной центр по основным федеральным трассам. 20 ноября дорожные службы произведут обратную замену."В соответствии с решением Волгоградской городской Думы, это героическое имя, навсегда вошедшее в мировую историю как символ доблести советского народа, наш город имеет право носить в особые даты", – подчеркнули в администрации Волгограда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битвеГорода-герои: история почетного звания в инфографикеВ дождь и ветер: как проходит веломарафон "Сталинград – Севастополь"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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волгоград, сталинград, сталинградская битва, память, история, великая отечественная война
Волгоград временно "переименуют" в Сталинград
На въездах в Волгоград временно установят знаки с наименованием "Сталинград"