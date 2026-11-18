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В Севастополе ввели график подачи света "2 через 6"

В Севастополе ввели график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В Севастополе ввели график подачи света "2 через 6"

В среду утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подается по графику "2 через 6" часв. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:56

2026-11-18T08:56

2026-11-18T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет в городе подается по графику "2 через 6" часв. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго"."По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6", говорится в сообщении.В компании пояснили, что до 10:00 электроэнергия будет у 2-й очереди, с 10:00 до 12:00 будет включена 3-я очередь, с полудня до 14:00 свет дадут 4-й очереди, с 14:00 до 16:00 электричество будет у 1-й очереди.Вечером во вторник, 17 ноября, в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма сегодня: на севере и востоке полуострова нет света в средуНижнегорский и Ленинский районы Крыма остались без светаКому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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