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В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц
В четверг, 19 ноября, для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T17:22
2026-11-18T17:22
2026-11-18T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили на предприятии.И отметили, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.Также в "Севастопольэнерго" обратились с просьбой ко всем потребителям снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц 19 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, 19 ноября с 6:00 до 22:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности", – говорится в сообщении.
Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили на предприятии.
И отметили, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.
Также в "Севастопольэнерго" обратились с просьбой ко всем потребителям снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.
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