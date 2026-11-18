https://crimea.ria.ru/20261118/v-sevastopole-ogranichat-energosnabzhenie-dlya-yuridicheskikh-lits-1161171482.html

В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц

В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В Севастополе ограничат энергоснабжение для юридических лиц

В четверг, 19 ноября, для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T17:22

2026-11-18T17:22

2026-11-18T17:22

новости севастополя

севастополь

электроэнергия

электричество

электросети

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834468_199:0:1721:856_1920x0_80_0_0_797f971072691ea1ae1caa3ac3fcfa02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В четверг, 19 ноября, для юридических лиц Севастополя будет ограничено потребление электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя, уточнили на предприятии.И отметили, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.Также в "Севастопольэнерго" обратились с просьбой ко всем потребителям снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии