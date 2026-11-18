https://crimea.ria.ru/20261118/v-rossii-gotovyat-shtrafy-za-rasprostranenie-nekotorykh-filmov-1161167357.html

В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов

В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов

В России за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может быть введена административная ответственность. Соответствующий законопроект... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T15:19

2026-11-18T15:19

2026-11-18T15:19

государственная дума рф

севастопольский государственный университет (севгу)

закон и право

штрафы

кино

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160623999_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0c528f874733bd95012379c408fd313.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В России за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может быть введена административная ответственность. Соответствующий законопроект приняла сегодня в первом чтении Государственная Дума."Административная ответственность будет грозить за распространение владельцем аудиовизуального сервиса аудиовизуального произведения, которое содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, а также за повторное совершение такого правонарушения", - рассказали в Госдуме.При этом в документе указывается, что административная ответственность не будет распространяться на фильмы, которые начали показывать до 1 марта 2026 года, а также на киноленты, на которые Минкультуры России выдало прокатное удостоверение."Возбуждение дел об административных правонарушениях будет отнесено к компетенции Минкультуры России, а в случае их не удаления по требованию Роскомнадзора – к его компетенции", - отметили в Госдуме.Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и дискредитацию Вооруженных сил РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор В Крыму будут снимать военную драму о подростках-юнгахКинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, севастопольский государственный университет (севгу), закон и право, штрафы, кино, новости