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В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов
В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов
В России за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может быть введена административная ответственность. Соответствующий законопроект... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T15:19
2026-11-18T15:19
2026-11-18T15:19
государственная дума рф
севастопольский государственный университет (севгу)
закон и право
штрафы
кино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В России за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может быть введена административная ответственность. Соответствующий законопроект приняла сегодня в первом чтении Государственная Дума."Административная ответственность будет грозить за распространение владельцем аудиовизуального сервиса аудиовизуального произведения, которое содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, а также за повторное совершение такого правонарушения", - рассказали в Госдуме.При этом в документе указывается, что административная ответственность не будет распространяться на фильмы, которые начали показывать до 1 марта 2026 года, а также на киноленты, на которые Минкультуры России выдало прокатное удостоверение."Возбуждение дел об административных правонарушениях будет отнесено к компетенции Минкультуры России, а в случае их не удаления по требованию Роскомнадзора – к его компетенции", - отметили в Госдуме.Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и дискредитацию Вооруженных сил РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговор В Крыму будут снимать военную драму о подростках-юнгахКинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
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государственная дума рф, севастопольский государственный университет (севгу), закон и право, штрафы, кино, новости
В России готовят штрафы за распространение некоторых фильмов
В России хотят штрафовать до 3 миллионов рублей за показ некоторых фильмов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В России за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может быть введена административная ответственность. Соответствующий законопроект приняла сегодня в первом чтении Государственная Дума.
"Административная ответственность будет грозить за распространение владельцем аудиовизуального сервиса аудиовизуального произведения, которое содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, а также за повторное совершение такого правонарушения", - рассказали в Госдуме.
Предлагается установить штрафы в размере до 10 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч для юрлиц. За повторное нарушение - до 150 тысяч рублей для физических лиц, до 400 тысяч для должностных лиц и до 3 миллионов рублей для юрлиц.
При этом в документе указывается, что административная ответственность не будет распространяться на фильмы, которые начали показывать до 1 марта 2026 года, а также на киноленты, на которые Минкультуры России выдало прокатное удостоверение.
"Возбуждение дел об административных правонарушениях будет отнесено к компетенции Минкультуры России, а в случае их не удаления по требованию Роскомнадзора – к его компетенции", - отметили в Госдуме.
Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта
об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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