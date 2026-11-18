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В Нижнегорском районе Крыма на пожаре погиб человек
В Нижнегорском районе Крыма на пожаре погиб человек - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Нижнегорском районе Крыма на пожаре погиб человек
В Нижнегорском районе Крыма из-за нарушений правил эксплуатации печи произошел пожар в частном доме, погиб человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T15:41
2026-11-18T15:41
2026-11-18T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма из-за нарушений правил эксплуатации печи произошел пожар в частном доме, погиб человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Дом отапливался печью, которая давно не проходила техническое обслуживание. Кровать погибшего стояла вплотную к печи, что и привело к трагедии."Всего с начала года огнеборцы МЧС России ликвидировали 2444 пожара, на которых спасены 62 человека, 76 погибли", - отметили в крымском главке МЧС РФ.Прокуратура Республики Крым контролирует установление обстоятельств пожара. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замкнуло проводку: в Судаке из задымленного дома эвакуированы четыре человекаБезопасный огонь: как правильно пользоваться каминомПожар на территории мечети Джума-Джами в Евпатории - что известно
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В Нижнегорском районе Крыма на пожаре погиб человек
В Крыму из-за нарушений правил эксплуатации печи произошел пожар и погиб человек
15:41 18.11.2026 (обновлено: 16:12 18.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма из-за нарушений правил эксплуатации печи произошел пожар в частном доме, погиб человек. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме в пгт Нижнегорский на улице 50 лет Октября… В одной из комнат произошло возгорание старого матраса… К сожалению, в ходе тушения был обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.
Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Дом отапливался печью, которая давно не проходила техническое обслуживание. Кровать погибшего стояла вплотную к печи, что и привело к трагедии.
"Всего с начала года огнеборцы МЧС России ликвидировали 2444 пожара, на которых спасены 62 человека, 76 погибли", - отметили в крымском главке МЧС РФ.
Прокуратура Республики Крым контролирует установление обстоятельств пожара.
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