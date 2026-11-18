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В Джанкойском районе Крыма ввели графики подачи света
В Джанкойском районе Крыма ввели графики подачи света - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Джанкойском районе Крыма ввели графики подачи света
В среду утром в Джанкойскойм районе Крыма ввели графики подачи света три через шесть часов. На данный момент 24 населенных пункта остались без электроснабжения. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T08:47
2026-11-18T08:47
2026-11-18T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В среду утром в Джанкойскойм районе Крыма ввели графики подачи света три через шесть часов. На данный момент 24 населенных пункта остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Джанкойского района", - говорится в сообщении.Свет отключают по графику 3/6 (три часа подача электроэнергии отсутствует, на шесть часов возобновляется).В среду утром по команде федерального системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. Также все населенные пункты Нижнегорского и Ленинского районов Крыма остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Джанкойском районе Крыма ввели графики подачи света
В Джанкойском районе Крыма в среду ввели графики подачи света "3 через 6 часов"