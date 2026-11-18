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В Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека
В Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека - РИА Новости Крым, 18.11.2026
В Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека
В Бурятии на озере Бусани под лед провалился автомобиль, три человека погибли. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T14:54
2026-11-18T14:54
2026-11-18T14:54
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Бурятии на озере Бусани под лед провалился автомобиль, три человека погибли. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.По данным спасателей, автомобиль обнаружили на глубине 2,5 метра в 20 километрах от населенного пункта Уакит. Погибших извлекли из машины.По данным МЧС России, в настоящее время в республике выезд на лед запрещен, оборудованных ледовых переправ в регионе пока нет.В Следкоме Бурятии указали, что в салоне авто находились два жителя села Уакит и гостивший у них мужчина из Читы. Они поехали на автомобиле на рыбалку по неокрепшему льду озера Бусани."В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия", - указано в сообщении СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ЧП на Байкале: задержаны судоводитель и владелец катераТрое детей провалились под лед на Урале - выжили только двоеВ Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бурятия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Бурятии машина провалилась под лед – погибли три человека
В Бурятии машина с тремя людьми провалилась под лед
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Бурятии на озере Бусани под лед провалился автомобиль, три человека погибли. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"Происшествие на воде произошло в Баунтовском эвенкийском районе. На озере Бусани под лед провалился легковой автомобиль. К сожалению, находившиеся в машине трое человек погибли", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, автомобиль обнаружили на глубине 2,5 метра в 20 километрах от населенного пункта Уакит. Погибших извлекли из машины.
По данным МЧС России, в настоящее время в республике выезд на лед запрещен, оборудованных ледовых переправ в регионе пока нет.
В Следкоме Бурятии указали, что в салоне авто находились два жителя села Уакит и гостивший у них мужчина из Читы. Они поехали на автомобиле на рыбалку по неокрепшему льду озера Бусани.
"В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия", - указано в сообщении СК.
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