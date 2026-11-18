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В 71 МКД Крыма проведут капремонт инженерных систем

В 71 МКД Крыма проведут капремонт инженерных систем - РИА Новости Крым, 18.11.2026

В 71 МКД Крыма проведут капремонт инженерных систем

В 2026 году в 71 многоквартирном доме Крыма проведут порядка 180 видов работ по капремонту внутридомовых инженерных систем. Об этом сообщил врио генерального... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T15:30

2026-11-18T15:30

2026-11-18T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в 71 многоквартирном доме Крыма проведут порядка 180 видов работ по капремонту внутридомовых инженерных систем. Об этом сообщил врио генерального директора некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Андрей Вороньков.Мероприятия охватывают ключевые коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность домов: системы электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения.Вместе с тем, 21 работа будет выполнена за счет денег республики, с финансированием в 53 млн рублей.На сегодняшний день подрядными организациями завершено 111 видов работ. Таким образом, значительная часть запланированных мероприятий уже реализована. Работы на остальных объектах продолжаются в соответствии с утвержденными графиками. Их завершение предусмотрено до конца года.Также в 2026 году запланирован капремонт 669 крыш в МКД на общую сумму 3,3 млрд рублей, добавил Вороньков."Своевременное проведение капитального ремонта инженерных систем имеет важное значение для обеспечения бесперебойной работы внутридомовых коммуникаций, повышения надежности инженерной инфраструктуры и создания комфортных условий проживания граждан", - резюмировал Вороньков.Ранее Андрей Вороньков сообщал, что в 2026 году в Крыму отремонтируют почти тысячу элементов многоквартирных домов, большая половина работ отводится на крыши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт многоэтажек в Керчи – что сделают в этом годуВ Севастополе ремонтируют крыши высоток – что сделаноРемонт в вашем доме: как улучшить работу управляющих компаний в Крыму

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