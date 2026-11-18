https://crimea.ria.ru/20261118/udary-po-ukraine-chto-porazheno-za-noch-1161153061.html
Удары по Украине: что поражено за ночь
Удары по Украине: что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Удары по Украине: что поражено за ночь
Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов, а также судно типа "сухогруз" на РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T08:11
2026-11-18T08:11
2026-11-18T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов, а также судно типа "сухогруз" на переходе морем, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточнили, что в порту Измаил удары пришлись по объектам инфраструктуры, которую использовали для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Черном море поражен "сухогруз", доставляющий в порт Южный грузы двойного назначения для украинской армии.В Минобороны РФ ранее сообщали, что днем во вторник были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Удары по Украине: что поражено за ночь
Армия России поразила объекты инфраструктуры порта Измаил и сухогруз двойного назначения
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов, а также судно типа "сухогруз" на переходе морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - отметили в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что в порту Измаил удары пришлись по объектам инфраструктуры, которую использовали для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
Кроме того, в Черном море поражен "сухогруз", доставляющий в порт Южный грузы двойного назначения для украинской армии.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что днем во вторник были нанесены удары
беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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