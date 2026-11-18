https://crimea.ria.ru/20261118/udary-po-ukraine-chto-porazheno-za-noch-1161153061.html

Удары по Украине: что поражено за ночь

Удары по Украине: что поражено за ночь - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Удары по Украине: что поражено за ночь

Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов, а также судно типа "сухогруз" на РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T08:11

2026-11-18T08:11

2026-11-18T08:11

министерство обороны рф

украина

удары по украине

одесская область

черное море

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры порта Измаил, используемые для разгрузки военных грузов, а также судно типа "сухогруз" на переходе морем, сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточнили, что в порту Измаил удары пришлись по объектам инфраструктуры, которую использовали для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, в Черном море поражен "сухогруз", доставляющий в порт Южный грузы двойного назначения для украинской армии.В Минобороны РФ ранее сообщали, что днем во вторник были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

одесская область

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, одесская область, черное море, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво