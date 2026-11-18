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Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок
Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок
Суд в Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя большегруза за наезд на двух мужчин, один из которых скончался. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T16:37
2026-11-18T16:37
2026-11-18T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя большегруза за наезд на двух мужчин, один из которых скончался. Об этом сообщает прокуратура республики.По данным ведомства, ДТП произошло в апреле этого года в ночное время в Ленинском районе республики.В результате ДТП один мужчина скончался, другой получил телесные повреждения."Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - указали в прокуратуре.Также осужденный лишен водительских прав на тот же срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
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Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок
Водитель фуры получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя большегруза за наезд на двух мужчин, один из которых скончался. Об этом сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, ДТП произошло в апреле этого года в ночное время в Ленинском районе республики.
"Подсудимый, двигаясь на большегрузном автомобиле Volvo с полуприцепом по автодороге "Таврида" вблизи села Горностаевка, не справился с управлением и допустил наезд на двух мужчин, стоявших на обочине, а также на два автомобиля Mazda и Lifan", - говорится в сообщении.
В результате ДТП один мужчина скончался, другой получил телесные повреждения.
"Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - указали в прокуратуре.
Также осужденный лишен водительских прав на тот же срок.
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