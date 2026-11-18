https://crimea.ria.ru/20261118/smertelnoe-dtp-na-trasse-tavrida-voditel-fury-poluchil-srok-1161171306.html

Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок

Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Смертельное ДТП на трассе "Таврида": водитель фуры получил срок

Суд в Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя большегруза за наезд на двух мужчин, один из которых скончался. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T16:37

2026-11-18T16:37

2026-11-18T16:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя большегруза за наезд на двух мужчин, один из которых скончался. Об этом сообщает прокуратура республики.По данным ведомства, ДТП произошло в апреле этого года в ночное время в Ленинском районе республики.В результате ДТП один мужчина скончался, другой получил телесные повреждения."Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - указали в прокуратуре.Также осужденный лишен водительских прав на тот же срок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный мужчина на электросамокате сбил инспектора ДПС Пьяный водитель насмерть сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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