https://crimea.ria.ru/20261118/slozhnaya-logistika-kak-khodyat-avtobusy-iz-kryma-posle-chp-na-krymskom-mostu-1161163151.html

Сложная логистика: как ходят автобусы из Крыма после ЧП на Крымском мосту

Сложная логистика: как ходят автобусы из Крыма после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Сложная логистика: как ходят автобусы из Крыма после ЧП на Крымском мосту

Добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе сегодня можно, однако логистика усложнилась. А именно - нужно быть готовым делать пересадки... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T13:35

2026-11-18T13:35

2026-11-18T14:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Добраться из Крыма в города материковой части страны на автобусе сегодня можно, однако логистика усложнилась. А именно - нужно быть готовым делать пересадки. Подробнее - в материале РИА Новости Крым. Как сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в диспетчерской службе автовокзала "Симферополь", в настоящее время все автобусы следуют только до Керчи.Далее пассажирам предлагают проследовать на материк с помощью электричек, курсирующих по маршрутам Керчь-Тамань-Керчь или Керчь-Анапа-Керчь (проходит через Тамань).По информации Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), сегодня между Керчью и Таманью курсируют пять пригородных поездов: три – на маршруте Керчь-Тамань-Керчь и два - на маршруте Керчь-Анапа-Керчь. На последний маршрут в выходные добавляется еще одна электричка. Этого транспорта достаточно, чтоб обслужить всех желающих пассажиров, добавлять электрички пока не планируется, отметили в ЮППК.В Тамани пассажиры могут пересесть на автобус до Краснодара, откуда купить билет на автобус в пункт назначения. Таким образом, из Крыма с пересадкой добраться до Москвы, например, Питера или Геленджика можно. Преодолеть Керченский пролив, по данным Минтранса Крыма, можно и с помощью паромной переправы. "Пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой из Морского вокзала города Керчь (г. Керчь, Кирова 14) - переход на краснодарскую сторону (Порт Кавказ, улица Железнодорожная, дом 59) в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства. Однако паромная переправа - метеозависимый транспорт, она работает по фактической погоде, поэтому важно учитывать это при планировании поездок.По информации диспетчерской службы "Крымавтотранса", собрать билеты на весь путь следования в кассах пока нельзя – нет общей программы, чтобы видеть автобусные рейсы соседнего региона. Но здесь на помощь придут сайты продажи билетов на автобусы, с помощью которых можно забронировать билеты на весь маршрут с пересадками.Путь с материка в Крым придется проделывать такой же, либо воспользоваться поездами "Таврия" или автобусами, курсирующими по трассе "Новороссия". Атаки на Крымский мостВСУ в первый раз атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следовали с опозданием.В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено. Пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыли движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Проезда по автодорожной части пока нет.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - СледкомВ Севастополе запустили горячую линию по вопросам проезда на материкСмертельная атака ВСУ на Крым – дело расследует Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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