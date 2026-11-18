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Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг

Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг

В Севастополе в четверг, 19 ноября, прогнозируется сильный ветер до 20 м/с и дождь. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T14:31

2026-11-18T14:31

2026-11-18T14:31

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 19 ноября, прогнозируется сильный ветер до 20 м/с и дождь. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.Севастопольцев и гостей города просят по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов. Не стоит находиться в такую погоду на обрывах, причалах и набережных у воды. Как сообщалось, в Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Во второй половине дня и до конца суток 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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