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Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг
Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг
В Севастополе в четверг, 19 ноября, прогнозируется сильный ветер до 20 м/с и дождь. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T14:31
2026-11-18T14:31
2026-11-18T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 19 ноября, прогнозируется сильный ветер до 20 м/с и дождь. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.Севастопольцев и гостей города просят по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов. Не стоит находиться в такую погоду на обрывах, причалах и набережных у воды. Как сообщалось, в Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение. Во второй половине дня и до конца суток 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Севастополе в четверг
В Севастополе 19 ноября прогнозируются сильный ветер до 20 м/с и дождь
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг, 19 ноября, прогнозируется сильный ветер до 20 м/с и дождь. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.
"19 ноября порывы ветра (ночью западного, днем юго-западного) могут достигнуть 15-20 м/с. Также ночью ожидается дождь", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в горах, в море и у моря.
Севастопольцев и гостей города просят по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов. Не стоит находиться в такую погоду на обрывах, причалах и набережных у воды.
Как сообщалось, в Крыму после обеда в среду резко испортится погода. В регионе на три дня объявлено экстренное предупреждение
. Во второй половине дня и до конца суток 18 ноября, а также ночью и утром 19 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, и усиление ветра до 25 метров в секунду.
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