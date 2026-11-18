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Шторм остановил работу парома в Севастополе

Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Шторм остановил работу парома в Севастополе

Паром в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T10:34

2026-11-18T10:34

2026-11-18T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Паром в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Накануне в региональном управлении МЧС предупредили, что в среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Спасатели рекомендовали воздержаться от выхода в море, горы и леса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастополь обрушится сильный ветерНа юге Крыма и в горах пройдут сильные дождиСильные ливни с ветром накроют Крым в ближайшие часы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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