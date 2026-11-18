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Шторм остановил работу парома в Севастополе
Шторм остановил работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Шторм остановил работу парома в Севастополе
Паром в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T10:34
2026-11-18T10:34
2026-11-18T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Паром в Севастополе приостанавливает работу из-за штормовой погоды. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Накануне в региональном управлении МЧС предупредили, что в среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Спасатели рекомендовали воздержаться от выхода в море, горы и леса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Севастополь обрушится сильный ветерНа юге Крыма и в горах пройдут сильные дождиСильные ливни с ветром накроют Крым в ближайшие часы
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Шторм остановил работу парома в Севастополе
В Севастополе шторм остановил работу парома