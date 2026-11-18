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Шаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы

Шаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Шаг в будущее: в Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы

В Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы в тепличных хозяйствах – на территории республики более сотни ставков, где такое оборудование необходимо. Об... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T09:45

2026-11-18T09:45

2026-11-18T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму апробируют солнечные панели и аккумуляторы в тепличных хозяйствах – на территории республики более сотни ставков, где такое оборудование необходимо. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель директора по производству и внедрению инновационных разработок "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", кандидат биологических наук Денис Зубоченко.По словам Зубоченко, некоторые аграрии в Крыму и раньше обращались к альтернативным источникам электроэнергии.Но если раньше таких людей были единицы и их можно было считать новаторами, то сейчас это направление становится темой, в которую необходимо вникать всем, отмечает Зубоченко.Это связано как с тем, что вместе с технологиями растут и емкости аккумуляторов, что позволяет адаптировать их к промышленному производству, так и с проблемами электроснабжения, с которыми сталкивается сегодня Крым, сказал он."В этом году тоже нас эта проблематика зацепила. Мы около гектара семенных посевов ялтинского лука не смогли поддержать поливом вовремя, из-за того, что были перебои со светом", – рассказал собеседник.Так, до весны 2027 года намерены запустить пилотный проект по установке солнечных панелей и аккумуляторов в тепличном хозяйстве в Симферопольском районе, чтобы использовать получаемую энергию для орошения посевов на десятках гектаров."Сегодня в Крыму есть более сотни ставков с хорошим дебетом, удаленных от подачи электроэнергии, где бы можно было локально разместить историю овощного семеноводства, так как без полива получить качественные семена достаточно сложно. В этой сути мы и "подтягиваем" солнечную энергетику", – рассказал представитель руководства НИИ СХ Крыма.Затратная часть всех расходов тепличных хозяйств на обеспечение микроклимата, полива и освещения, по его словам, доходит до 20-30%, поэтому внедрение альтернативных источников энергии для них – это шаг в будущее и в конкурентоспособность на рынке сельхозпродукции благодаря энергонезависимости.В целом же такие источники электроэнергии могут использоваться и на любых товаропроизводственных фермах, считает Зубоченко."Это особенно удаленные, где есть хорошие полигоны под выпас скота. Животноводческая ферма, да и товарно-молочная ферма тоже может обеспечиваться удаленной электроэнергией", – сказал гость эфира.Он отметил, что сегодня расчетная стоимость киловатта, произведенного благодаря солнечным батареями, составляет от 3 до 4 рублей, тогда как промышленный тариф около 8 рублей, поэтому, конечно же, это выгодно.Ранее Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым объявил о запуске новой антикризисной программы поддержки бизнеса – микрозайм "Генератор", в рамках которой предприниматели могут взять займ для приобретения генераторов, солнечных панелей и станций, аккумуляторов, инверторов и прочего оборудования для выработки электричества. Оформить микрозайм можно в размере от 150 тысяч до 1,5 миллионов рублей на срок от одного до трех лет с льготной процентной ставкой на уровне 5% годовых.Также в министерстве топлива и энергетики РК сообщили, что в Крыму начался прием заявок от желающих установить на территории частных домовладений солнечные панели и аккумуляторы. Стандартный комплект оборудования для установки альтернативного источника питания в частном домовладении состоит из солнечных модулей мощностью 6 кВт, гибридного инвертора на 6 кВт, системы накопления электроэнергии емкостью 5 кВт/ч, крепежных элементов, монтажа и настройки системы и запуска. Комплект оборудования обойдется ориентировочно в 450 тысяч рублей, стоимость установки варьируется от 70 тысяч рублей до 150 тысяч. Размер субсидии фиксированный – до 225 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробности Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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