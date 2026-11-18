https://crimea.ria.ru/20261118/sezon-orvi-v-krymu-i-sevastopole-rastet-zabolevaemost-1161159597.html

Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость

Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако в обоих субъектах уровень эпидпорога не превышен. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T12:07

2026-11-18T12:07

2026-11-18T12:07

крым

новости крыма

орви

грипп

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111594/81/1115948172_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_355dc2d94c5e3d4989439bf1e4b6284a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 но - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако в обоих субъектах уровень эпидпорога не превышен. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. На полуострове продолжается вакцинация населения против гриппа. В обоих регионах уже привито более 898 тысяч человек, это порядка 40% от населения полуострова.Как сообщалось, в Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты три группы в детских садах и один детсад полностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппомВ России растет заболеваемость гриппомКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, орви, грипп, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор