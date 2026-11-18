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Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость
Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако в обоих субъектах уровень эпидпорога не превышен. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T12:07
2026-11-18T12:07
2026-11-18T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 но - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, однако в обоих субъектах уровень эпидпорога не превышен. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. На полуострове продолжается вакцинация населения против гриппа. В обоих регионах уже привито более 898 тысяч человек, это порядка 40% от населения полуострова.Как сообщалось, в Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты три группы в детских садах и один детсад полностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России фиксируется прирост заболеваемости ОРВИ и гриппомВ России растет заболеваемость гриппомКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря
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Сезон ОРВИ: в Крыму и Севастополе растет заболеваемость
В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - Роспотребнадзор