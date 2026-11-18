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Семеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики Зеленского

Семеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики Зеленского - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Семеро погибших и четверо раненых – в ЛНР зверствуют боевики Зеленского

За сутки в ЛНР погибли семь человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T17:07

2026-11-18T17:07

2026-11-18T17:07

новости

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. За сутки в ЛНР погибли семь человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.По его словам, на автодорогах Старобельского и Новоайдарского муниципальных округов украинские формирования атаковали легковой автомобиль и микроавтобус – погибли двое водителей. Еще несколько ударов были нанесены в Новопсковском муниципальном округе по грузовым автомобилям, погибли двое мужчин."В районе села Светлое Старобельского муниципального округа противник нанес удар по трактору во время полевых работ. В результате удара погиб 22-летний парень", – сообщил глава ЛНР.В Беловодском муниципальном округе противник атаковал грузовой автомобиль дорожной службы – погиб работник, еще один получил ранения. В Троицком вражеский БПЛА атаковал женщин, которые шли по улице: погибла 62-летняя женщина, еще двое получили ранения. В результате еще одного удара пострадал 66-летний мужчина, перечислил Пасечник.По его данным, под огнем противника также оказались транспортные средства, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Рубежном, Лисичанске и Белокуракинском муниципальном округе. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления."Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей", – добавил глава ЛНР.16 ноября сообщалось, что в течение суток из-за атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей.Ранее в Луганске, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Также три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. 10 ноября в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Кубани увеличилось до девятиКрымский мост после удара ВСУ: что сейчас происходит на объектеВСУ атаковали Кубань: ранены четыре человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу