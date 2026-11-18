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Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области
Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.11.2026
Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области
Бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском... РИА Новости Крым, 18.11.2026
2026-11-18T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе проведения специальной военной операции подразделения Новороссийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять задачи по освобождению территории Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве.Так, на Ореховском направлении передовые группы соединения продвигаются вперед, закрепляясь на новых выгодных рубежах. Десантники не только удерживают инициативу, но и расширяют зону контроля, создавая плацдармы для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.Активную поддержку наступлению оказывают расчеты подразделений беспилотных систем, уточнили в Минобороны РФ.Расширение зоны контроля Новороссийскими десантниками лишает украинские формирования возможности проводить ротацию передовых позиций, а также блокирует любые виды материально-технического обеспечения, включая подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов.Ранее в Минобороны РФ рассказали, как расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской областиДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении
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новости сво, видео, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область
Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области
Новороссийские десантники продолжают наступать на Ореховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения Новороссийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять задачи по освобождению территории Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве.
Так, на Ореховском направлении передовые группы соединения продвигаются вперед, закрепляясь на новых выгодных рубежах. Десантники не только удерживают инициативу, но и расширяют зону контроля, создавая плацдармы для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.
Активную поддержку наступлению оказывают расчеты подразделений беспилотных систем, уточнили в Минобороны РФ.
"Операторы БПЛА ведут непрерывную разведку и наносят точечные удары по выявленным целям. Основные усилия сосредоточены на уничтожении автомобильной техники и живой силы противника на путях подвоза", - отметили в ведомстве.
Расширение зоны контроля Новороссийскими десантниками лишает украинские формирования возможности проводить ротацию передовых позиций, а также блокирует любые виды материально-технического обеспечения, включая подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, как расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают
пункты управления БПЛА в Запорожской области.
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