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Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области

Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.11.2026

Российские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области

Бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском... РИА Новости Крым, 18.11.2026

2026-11-18T17:39

2026-11-18T17:39

2026-11-18T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Новороссийского соединения ВДВ при помощи подразделений беспилотных систем, расширяют зону контроля и активно продвигаются вперед на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."В ходе проведения специальной военной операции подразделения Новороссийского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять задачи по освобождению территории Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве.Так, на Ореховском направлении передовые группы соединения продвигаются вперед, закрепляясь на новых выгодных рубежах. Десантники не только удерживают инициативу, но и расширяют зону контроля, создавая плацдармы для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.Активную поддержку наступлению оказывают расчеты подразделений беспилотных систем, уточнили в Минобороны РФ.Расширение зоны контроля Новороссийскими десантниками лишает украинские формирования возможности проводить ротацию передовых позиций, а также блокирует любые виды материально-технического обеспечения, включая подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов.Ранее в Минобороны РФ рассказали, как расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской областиДроноводы "Днепра" разгромили силы ВСУ на Ореховском направлении

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новости сво, видео, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область